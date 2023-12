Voluntas, Cetona e Sarteano calano il tris. Radicondoli batte Staggia e resta in vetta

VOLUNTAS TREQUANDA

3

POLIZIANA

1

TREQUANDA – Al 14’ Poliziana in vantaggio: punizione per fallo su Guerrini e Chiucini disegna una traiettoria all’incrocio dei pali. La Voluntas si rianima e ci prova con Boccini al 16’, mentre al 19’ Sanzano salva gli ospiti sulla linea. Al 31’ pareggio della Voluntas: Palazzini in mezzo all’area insacca alla sinistra di Grazzi. Al 41’ il più classico degli autogol: Sanzano di testa manda la palla alle spalle del proprio portiere. Nella ripresa al 65’ gran parata di Grazzi su tiro di Paolucci, poi Leti manda fuori. All’80’ il 3-1: invenzione di Ippolito che converge al centro e conclude con un destro che piega le mani a Grazzi.