Walter Vangioni e Castelnuovo si separano consensualmente dopo una stagione di successo

Con una stretta di mano e auguri reciproci per il proprio futuro calcistico, l’allenatore Walter Vangioni e il Castelnuovo si sono "separati consensualmente". Infatti la società gialloblu ha comunicato che "dopo alcune consultazioni, le due parti si sono trovate di comune e pacifico accordo a risolvere anzitempo il contratto in essere. Una scelta – si legge nella nota – arrivata in totale condivisione, dopo una stagione molto positiva, culminata con la conquista della finale play-off".

"Desideriamo – aggiungono i dirigenti garfagnini – ringraziare Walter Vangioni ed il suo vice Avio Landi per l’ottimo lavoro svolto a Castelnuovo ed augurare loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera professionale. Siamo sicuri che, con Vangioni, cresciuto calcisticamente e anche come tecnico con la maglia gialloblu, sia solo un arrivederci".

Sui social il team manager Alessandro Moriconi ha commentato: "Grande Walter Vangioni. È giusto così che torni nelle categorie che ti competono. Per noi è stato un lusso averti a stagione iniziata e terminata con la conquista dei play-off. Mancherà la tua simpatia dentro e fuori dal campo e la tua competenza legata alle figure di persone speciali come Avio Landi e Marco Ferrari".

Vangioni era subentrato ad Andrea Gatti, alla decima giornata del girone di andata, dopo la sconfitta a Cenaia, con il Castelnuovo quarto in classifica con 17 punti e una media-gol di 1,9. Sotto la guida di Vangioni, contando anche il play-off, i punti sono stati 34 in 23 gare, con la media-gol di 1,5 a partita. Da tenere in debito conto, però, che il girone di ritorno del Castelnuovo è stato caratterizzato da una serie incredibile di infortuni.

Ora il direttore sportivo Antonio Nelli e tutti i dirigenti si stanno confrontando per individuare una figura di allenatore consona al blasone e alle aspettative calcistiche del Castelnuovo. Parecchi sono i tecnici che vorrebbero venire a Castelnuovo e, sicuramente, la società gialloblu avrà l’imbarazzo della scelta. D’altra parte la società potrebbe anche optare per la soluzione interna, come è stato nel passato con gli ex giocatori Pacifico Fanani, Edoardo Micchi, Riccardo Contadini, Michele Biggeri e, prima ancora, Giancarlo Marigliani, Franco Pedreschi, Roberto Fanani.

