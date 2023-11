Women C’è uno zero da cancellare

Ancora una sosta, nella serie B femminile di calcio, dopo appena cinque turni. Ma uno stop quanto mai opportuno per il Ravenna Women che sta lavorando duramente per conquistare i punti necessari a mantenere la categoria. Al momento la classifica non sorride alle giallorosse, 0 punti – peraltro come il Tavagnacco – 20 gol subiti e 2 fatti, al momento peggior attacco e peggior difesa del torneo. Ma era tutto previsto: a luglio, praticamente, la squadra non esisteva più e la nuova compagine societaria ha salvato il Ravenna Women, decidendo poi di affrontare comunque la serie B, sapendo che il girone d’andata sarebbe stato oltremodo faticoso.

Ormai le rose erano già fatte ed era impossibile far meglio di così nell’allestimento della squadra, almeno in quel momento specifico della stagione. Il tecnico Elena Proserpio Marchetti, cui il gruppo è stato affidato solo a inizio settembre, ha davvero avuto poco tempo per lavorare con una squadra praticamente priva di elementi di esperienza nella categoria, a parte un paio di eccezioni. "Abbiamo certamente iniziato tardi a lavorare – dice la stessa allenatrice giallorossa, Proserpio Marchetti – giocando poche amichevoli. Ma stiamo recuperando: prima dell’ultima gara ho visto in settimana le ragazze iniziare ad avere la gamba giusta. Certo è passato un mese ma ho visto miglioramenti: ora ci stiamo allenando praticamente due volte al giorno, anche per recuperare il tempo perduto e presentarci al meglio dopo la pausa". Anche perché, proprio dopo la pausa ci sarà uno scontro diretto con la neopromossa Freedom Cuneo dell’ex Giada Burbassi – già in rete due volte in questo inizio di stagione – formazione a quota 0 sino a domenica scorsa, poi capace di vincere largamente in casa del Pavia.

"Sicuramente abbiamo bisogno di una dose di malizia ed esperienza nella categoria – prosegue Elena Proserpio Marchetti – al minimo errore subiamo gol e non sfruttiamo gli errori degli altri che ci sono. Il primo gol in campionato ci ha dato sicuramente una convinzione maggiore ma ora ci serve un altro passetto in avanti". Miglioramenti di gioco si sono visti decisamente: la squadra gioca alla pari per scorci di partita con le avversarie, anche le più blasonate. Poi, però, basta relativamente poco per cadere e non rialzarsi più. Ma questo trend è anche figlio della giovane età e della mancanza di esperienza in una serie B sempre più competitiva. "Battuti non siamo mai – conclude il tecnico bizantino – e non posso imputare nulla alla squadra: le mie giocatrici ci mettono testa e voglia e tutto quel che hanno, terminando la gara stremate. Non sono certo pentita della scelta fatta di venire a Ravenna". Ora si attende qualche rinforzo d’esperienza nel mercato di riparazione per regalare ad Elena Proserpio Marchetti una squadra in grado di giocare con tutte le avversarie.

Ugo Bentivogli