Women’s cup. Le ragazze di Piovani vincono ancora. Rossonere, altro ko

L’amara e prematura eliminazione dalla Champions League è alle spalle. Nella seconda giornata della Serie A Women’s Cup, l’Inter batte 3-1 l’ostica Fiorentina tra le mura amiche dell’Arena Civica e prosegue il percorso netto nella competizione. Ottima la prestazione - coronata dai gol nei primi cinque minuti di Polli e Vilhjalmsdottir e dal tris conclusivo di Bugeja (poi espulsa)- per le nerazzurre, che si confermano tra le favorite per la vittoria finale. La squadra di mister Piovani guida il girone B a punteggio pieno: solo la matematica impedisce ancora di festeggiare il passaggio alle Final Four. Adesso però la testa va all’importante turno preliminare di Europa Cup: mercoledì l’Inter ospiterà l’Hibernian nella gara di andata delle qualificazioni.

Un Milan coriaceo ma rimaneggiato invece cade anche sul campo della Roma e dice di fatto addio alla Serie A Women’s Cup. Le rossonere si sono arrese per 1-0 al Tre Fontane: decisivo il gol della giovane 2008 Galli a dieci minuti dal termine. Nel complesso buona la prova delle ragazze di coach Bakker, capaci - nonostante le numerose assenze soprattutto a centrocampo - di tenere testa ad un avversario più forte e strutturato. Per il Milan segnali di miglioramento a livello difensivo e diversi buoni spunti, non concretizzati, in fase offensiva.

Alessandro Stella