X Martiri-Casumaro, derby sotto la pioggia?

Tempo di anticipi per due ferraresi. A Porotto alle 15 si affrontano la X Martiri e il Casumaro, uno scontro diretto per evitare i playout, con i padroni di casa che hanno il piccolo vantaggio di un punto in più in classifica, ma lamentano tre assenze. Salteranno il derby Evali (operato ai legamenti del ginocchio, campionato finito), Manfredini (leggero stiramento, in via di recupero) e il difensore centrale Pavinato. In attacco Bolognesi schiera due punte agili e veloci, da scegliere tra Buoso, Bigoni, Ercolani e Vaccari.

"All’andata fu una gara bruttina, uno scialbo 0-0 – ricorda Davide Bolognesi, allenatore biancazzurro – una partita equilibrata, condizionata dalle assenze. Il Casumaro rispetto all’andata ha cambiato allenatore, ha ingaggiato Sergio Rambaldi, un tecnico preparato e di esperienza; lo ricordo con piacere perché mi aveva allenato ai tempi del Reno Centese". Ci sono punti di contatto tra le due squadre? "Sì, un po’ ci assomigliamo: giochiamo senza punta centrale. Ci sarà l’incognita maltempo, è prevista pioggia, che su un campo come il nostro incide molto".

Assenze in attacco per la X Martiri, il Casumaro invece sarà al completo. "La sosta tutto sommato ci ha fatto bene – dice Francesco Benini, capitano rossoblù – ci ha consentito di recuperare Farina da una brutta influenza e anche il sottoscritto, che ho saltato alcune partite dopo il leggero stiramento patito a Portomaggiore nel derby con la Portuense". Prevede una partita diversa dell’andata: "Rispetto a sei mesi fa siamo cambiati molto, ultimamente stiamo andando bene, abbiamo ingranato".

Per una curiosa combinazione le due ferraresi saranno in campo anche mercoledì alle 20.30. Giocheranno il recupero il Casumaro, che riceve la Valsanterno e la X Martiri, in campo a Trebbo di Reno con partita che riprenderà dal 1° del secondo tempo, quando fu sospesa la gara per infortunio dell’arbitro.

Franco Vanini