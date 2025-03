X Martiri finisce in dieci, ma sfiora il successo

x martiri

0

corticella

0

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari (40’ Pavinato), Berveglieri (50’ Bonaguro), Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (57’ Felice), Panzetta, Manfredini (60’ Buoso), Gessoni, Bigoni (75’ Vaccari).

A disp: Stracuzzi, Galeotti, Bini, Montanari. All. Bolognesi.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Capizi, Falbychuck, Gorini, Franchini, Lambertini, Caputo (20’ Cinti), Bonini (59’ Ceesay), Natale (70’ Grassi), Guerra, Di Marcello (85’ Gelsomini), Baravelli.

A disp: Simone, Barbieri, Contino. All. Borghi.

Arbitro: Aurelio Venturi di Ravenna.

Note: ammoniti Meli, Pavinato e Franchini. Espulso al 53’ Gessoni.

Battuta d’arresto per la X Martiri, fermata a domicilio dal fanalino di coda Junior Corticella, ma bisogna sottolineare che i biancazzurri hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Gessoni, il metronomo del centrocampo. Al 10’ il primo squillo: punizione di Meli che scavalca la barriera, Panzetta da sotto misura non trova la porta. Al 22’ ancora Panzetta sugli scudi, da fuori impegna Garoia.

Al 28’ è Mafredini a chiamare in causa il portiere, sulla ribattuta Panzetta alza la mira. Al 42’ si vede il Corticella, Natale vinci un rimpallo, ma da buona posizione calcia sopra la traversa. Nel secondo tempo al 54’ l’episodio che complica la vita ai padroni di casa: Gessoni entra in scivolata su Natale, seconda ammonizione ed espulsione.

Nonostante l’inferiorità numerica la X Martiri aumenta la pressione. Al 59’ Felice dal fondo mette in mezzo, Panzetta da buona posizione si fa respingere il tiro.

Occasione per Pallara al 77’, su calcio d’angolo battuto da Felice l’ex ramarro si presenta davanti al portiere, ma non impatta il pallone.

Subito dopo opportunità per Pavinato, che dal limite colpisce la traversa.

Al 90’ su calcio d’angolo battuto da Buoso irrompe di testa De Cristofaro, ma alza troppo la mira. E’ l’ultima opportunità della partita, che ha visto i padroni di casa molto più propositivi, ma nonostante le tante occasioni non riescono a portare a casa i tre punti.

f. v.