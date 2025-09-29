X Martiri, scalpo pesante. Mette al tappeto il Felsina

x martiri

X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Breveglieri, Meli, De Cristofaro, Artioli, Gjoni, Panzetta, Zardi, Felice, Bini. Allenatore: Bolognesi

FELSINA: Maiella, Vallasciani, Fratti, Marchesi, Greco, Mastellari, Grazia, Gamberini, Moscato, Betti, Marchi. Allenatore: Buttignon

Arbitro: Festa di Faenza

Marcatori: 5’ p.t. Gjoni (M), 60’ s.t. Betti (F), 77’ De Cristofaro (M)

La X Martiri vince contro il Felsina. Al comunale di Porotto la formazione di mister Bolognesi, dopo la sconfitta in trasferta nell’ultimo turno, era chiamata nuovamente al riscatto tra le mura amiche con una formazione che era al comando assieme al Casumaro. Alla fine trova una preziosa vittoria grazie al capitano De Cristofaro, decisivo nella ripresa. Il vantaggio arriva al 5’ con conclusione vincente di Gjoni che supera il portiere Maiella. La partita prosegue con i felsinei che provano a reagire alla ricerca del pareggio con alcune azioni di ripartenza, conclusione parata da Aleotti. Nella ripresa gli ospiti entrano determinati e si spingono in avanti con la X Martiri che si difende, provando anche con qualche contropiede a sorprendere la difesa del Felsina, senza riuscirci. Al 60’, però, arriva il pareggio dei bolognesi. Su azione in area tiro di Betti che supera Aleotti. La X Martiri prova subito a reagire, cercando il nuovo vantaggio, che arriva al 77’ tra la gioia dei tifosi bianco azzurri. Ci pensa il capitano De Cristofaro, che con una precisa conclusione supera Maiella.

m. t.