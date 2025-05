Yuasa Battery Grottazzolina celebra la stagione con cittadinanza onoraria e addio di Mattei

E’ stata una settimana intensa e ricca di emozioni quella che i chiede per la Yuasa Battery Grottazzolina che ha da pochissimo finito le sue fatiche stagionali in campo con i Playoff Challenge. Inizio settimana con la cena di anno per gli sponsor svoltasi nella spelndida cornice di Villa Lattanzi e che ha visto come ospiti speciali il giornalista Leo Turrini, penna iconica dello sport ma soprattutto del volley italiano, e Miss Italia Ofelia Passaponti, che hanno reso ancora più prezioso questo momento di festa. Poi l’abbraccio di piazza e di popolo, nel vero senso della parola, a Grottazzolina con la consegna della cittadinanza ufficiale da parte del Comune agli errori della Superlega conquistata il 25 aprile 2024 con il successo nei playoff blindato dal successo a Siena, davanti ad oltre 600 grottesi arrivati fino in Toscana per non perdersi l’appuntamento con la storia. Una settimana di feste, di abbracci e anche di riconoscimenti meritatissimi per un gruppo e per una società (la stessa società ovviamente ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria) che hanno scritto pagine indelebili di storia. Domenica scorsa l’ultimo atto della stagione con la sconfitta maturata a Modena, al termine della quale era arrivato anche il saluto di uno dei protagonisti di entrambe le stagioni come Andrea Mattei che ha confermato la sua non permanenza a Grotta ma che ha usato parole bellissime per la Yuasa e per Grottazzolina nel posta gara: "Anche nelle sconfitte di inizio stagione c’è stato un grande gruppo, sempre insieme e anche fuori. Abbiamo avuto sfortuna all’inizio. Personalmente mi dispiace tanto lasciare questi ragazzi e di non ritrovarli in futuro. Ringrazio una per una le 3200 persone perché non rimarrò e quando ci sarà l’occasione li vorrei salutare singolarmente. Mi hanno regalato momenti bellissimi e porterò con me sempre grandissimi ricordi, anche difficili da esprimere e raccontare". Una società che ormai sembra aver pressoché definito anche il roster del prossimo anno, come ha sottolineato il presidente Rossano Romiti in occasione della festa per la cittadinanza onoraria "per fare in modo di farsi trovare sempre pronti anche per il prossimo anno ed essere sempre all’altezza della Superlega".