Zagre è in rampa di lancio: "Il derby sarà decisivo"

Il primo gol con la maglia giallorossa lo ha segnato 8 giorni fa a Teramo. Angolo di Guida da destra e stacco imperioso di testa. Gol pesantissimo, perché ha permesso al Ravenna di pareggiare col Guidonia e andare poi a rigori, per alzare la Coppa Italia. Abdel Zagre è stato tesserato il 24 gennaio, svincolato da settembre dai turchi del Sakaryaspor. Generosità e prestanza fisica sono le armi per avanzare la candidatura ad una maglia nel derby di domenica al Morgagni.

Zagre, qual è la sua storia professionale prima di arrivare a Ravenna?

"Ho iniziato a giocare a Bobo-Dioulasso, dove sono nato. Poi mi sono trasferito a Ouagadougou, nella capitale del Burkina Faso. Sono arrivato per la prima volta in Europa nel 2022, ingaggiato dal Sion, in Svizzera. Sono rimasto due stagioni, giocando anche in Super League, la serie A elvetica, poi ho avuto una breve parentesi nella serie B della Turchia col Sakaryaspor, ma questa avventura è durata solo pochi mesi. Infine sono arrivato qui al Ravenna".

Il calcio è una passione di famiglia?

"Sì, ho un fratello che gioca a calcio, nel campionato russo di serie B".

Come sta procedendo la fase di adattamento in Italia, anche nel rapporto coi compagni di squadra e con lo staff?

"Bene, mi trovo davvero a mio agio in questo club. Sia i miei compagni di squadra, sia lo staff nel suo complesso, cercano di farmi sentire bene e a mio agio. Purtroppo c’è un po’ la barriera linguistica, poiché io parlo francese, ma cercheremo di superare anche quella".

Lei è arrivato in un momento chiave del campionato. Il Ravenna, dopo una bella rimonta, ora si sta giocando il 1° posto. Come ha vissuto questo periodo?

"È sempre molto difficile giocare per la promozione. C’è sempre molta pressione e hai l’obbligo di ottenere risultati ogni fine settimana".

Domenica è tempo di derby. Cosa servirà per vincere contro il Forlì?

"In carriera, quando ero al Sion, ho già giocato un derby contro il Servette. Finì 2-2. È evidente quanto sia importante e decisivo questo derby col Forlì. Potremo vincere questa sfida, ma servirà il contributo di tutti".

