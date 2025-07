Zappaterra e Mazzocchi a Mesola. Lenzi torna al Sant’Agostino

Il Mesola ha pescato nella vicina Adriese per completare l’organico. Va in questa direzione l’arrivo di due ragazzi del 2006, il centrocampista Zappaterra e il difensore centrale Mazzocchi; per contro hanno salutato l’ambiente castellano Ronconi e Cappelli, che andranno in Terza categoria, all’Atletico Delta (che spera nel ripescaggio). Il mercato del Sant’Agostino era andato in letargo per una settimana per via di impegni di lavoro del direttore sportivo Marco Secchieroli all’estero, al ritorno ha perfezionato l’acquisto del difensore del 2005 Mattia Fiore dal Masi Torello Voghiera e del terzino sinistro Armaroli. Ma l’acquisto più importante di questa fase è Alessandro Tumminello, classe 2003, cresciuto nel settore giovanile di Spal e Carpi, a seguire nella Primavera della Salernitana, l’anno scorso nello Zola Predosa, formazione bolognese di Eccellenza. Da segnalare il ritorno alla casa madre di Giacomo Lenzi, nipote del presidente Bruno Lenzi, attaccante di grande struttura fisica, l’anno scorso a Santa Maria Codifiume, in Prima categoria. Scendiamo di categoria e andiamo a Gallo. La matricola granata, dopo Pasquini del Sant’Agostino, si è rafforzata con il centrocampista del 2001 Boschini, l’anno scorso nel Masi Torello Voghiera. Le uscite hanno una sola destinazione: Bondeno. Il club matildeo punta a tornare in Prima categoria e si è rafforzato con Coraini, Panzavolta, Ierardi, Monti e Bertasi, tutti giocatori importanti per la storica promozione dei galletti. Un acquisto anche per la Centese, che ha ingaggiato Samuele Incerti, un ragazzo del 2007 cresciuto nel settore giovanile della Spal, che assomma grande fisicità a piedi delicati.

La Portuense si è liberata di tutti i giocatori della rosa dell’anno scorso. Gli ultimi a dire addio sono stati l’attaccante Baglietti (il cartellino è comunque del Sant’Agostino), approdato al Masi Torello Voghiera unitamente a Di Domenico e Sarto, sebbene quest’ultimo nell’ultima stagione era al Casumaro. Se n’è andato anche Francesco Sovrani, difensore centrale che ha vestito il rossonero per cinque stagioni consecutive. Il vicesindaco di Fiscaglia ha accettato la proposta della Codigorese, ma resterà nella Portuense come allenatore di una squadra del vivaio.

La Portuense spera che capitan Formigoni possa restare, deve prima valutare l’impatto dell’imminente paternità sugli impegni sportivi. Tra i possibili ritorni potrebbe esserci quello dell’attaccante Colombani, che ha lasciato il Consandolo per tentare l’avventura al Sanpaimola, in Eccellenza: farà la preparazione a Conselice poi si vedrà.

Franco Vanini