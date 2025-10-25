Zauri, allenatore del Campobasso. "Voglio rivedere la mia squadra aggressiva»

"Voglio rivedere il Campobasso combattivo, determinato, aggressivo. Non possiamo vincere tutte le partite, ma non dobbiamo mai rinunciare al nostro atteggiamento. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e ci teniamo a fare bene". A pochi giorni dalla vittoria nel recupero contro la Juventus Next Gen, Luciano Zauri (nella foto) chiede ai suoi di ripetersi. Perché sin qui il suo Campobasso è andato in altalena e il tecnico dei molisani si augura ora di aver trovato un po’ di stabilità. "Nelle ultime sei partite abbiamo perso solo una volta – sottolinea – segno che il gruppo sta crescendo. La classifica è corta e ancora poco indicativa, ma il percorso è quello giusto".

Il tecnico non può non ritornare indietro di qualche giorno al match contro i giovani bianconeri di Torino. "Ad Alessandria la squadra ha dato continuità a quanto visto contro la Ternana – ha spiegato il tecnico alla vigilia del match contro i romagnoli – Abbiamo lottato, creduto fino alla fine e raccolto tre punti meritati. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo creato di più e siamo stati premiati perché non abbiamo mai mollato. Negli ultimi quindici minuti abbiamo spinto tanto, forse meritavamo di segnare prima. Il tiro di Martina, parato in modo eccezionale dal portiere, avrebbe meritato miglior sorte, perché è stato un gesto tecnico di grande qualità. Sono felice per i ragazzi, perché non hanno mollato e sono stati premiati con un gol all’ultimo secondo. Vittorie così danno entusiasmo e dimostrano che la squadra è viva, concentrata e dentro al percorso. È stata una partita intensa e la vittoria ci dà morale".

Mister Zauri non rivela molto sull’undici che oggi affronterà il Rimini. Ma di una cosa è certo. "La vittoria ci ha lasciato entusiasmo ed energie positive – spiega – Con tante gare ravvicinate dovremo gestire le forze e scegliere chi sta meglio, ma ho una rosa ampia e tutti vogliono mettersi in mostra". Il suo Campobasso sin qui davanti al pubblico amico ha lasciato solo due volte i tre punti agli avversari. A fare la voce grossa alla quarta di campionato al ’Molinari’ ci ha pensato il Pineto e lo scorso fine settimana la Ternana. Poi due vittorie contro Torres e Gubbio e il pareggio con la Vis Pesaro.