Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Zebre davanti nella griglia. Ma quanta concorrenza...

Zebre davanti nella griglia. Ma quanta concorrenza...

Intanto la società bianconera da domani apre la nuova campagna abbonamenti

di SIMONE FERRO
19 agosto 2025
Walter Vangioni ha già in pugno lo spogliatoio del Viareggio. I suoi discorsi pre-partita nelle amichevoli hanno subito lasciato il segno

Walter Vangioni ha già in pugno lo spogliatoio del Viareggio. I suoi discorsi pre-partita nelle amichevoli hanno subito lasciato il segno

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

L’Eccellenza che verrà nel super girone A vede il Viareggio davanti a tutti in griglia. Del resto una squadra che ha preso 8 giocatori dalla categoria superiore della D non può nascondersi. E infatti neanche cerca di farlo. "A Viareggio bisogna giocar sempre per vincere" è il mantra interno condiviso sia dal direttore Alberto Reccolani sia dal tecnico Walter Vangioni. Però la concorrenza sarà agguerritissima con Lucchese e Massese subito accanto alle zebre in prima fila... e poi le varie Zenith Prato, Cenaia, Sestese, Belvedere Grosseto, Castelnuovo Garfagnana e San Giuliano... e anche Fratres Perignano e Sporting Cecina non sono tanto da meno.

Intanto, in attesa dei primi impegni ufficiali della stagione (antipasti di Coppa il 31 agosto e il 7 settembre, prima del via del campionato il 14 settembre), il Viareggio domenica si è allenato con partitella al Viola Park contro la Fiorentina. E Vangioni ha provato l’esterno Ivani come mezzala nel suo 4-3-3. Domani sera nuovo bel test a Seravezza.

E domani apre anche la campagna abbonamenti delle zebre "Solo insieme siamo Viareggio". Questi i prezzi per lo stadio dei Pini (inaugurato sabato 6 settembre?): intero gradinata 100 €, tribuna laterale 150, tribuna centrale 220. Ingresso gratis per under 14 e persone con disabilità pari o superiore al 50% (l’accompagnatore avrà lo sconto del 50%); sconto del 50% per donne ed under 18. Per farlo recarsi in segreteria al Marco Polo dal lunedì al venerdì (ore 16-19).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su