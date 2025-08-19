Zebre davanti nella griglia. Ma quanta concorrenza...

L’Eccellenza che verrà nel super girone A vede il Viareggio davanti a tutti in griglia. Del resto una squadra che ha preso 8 giocatori dalla categoria superiore della D non può nascondersi. E infatti neanche cerca di farlo. "A Viareggio bisogna giocar sempre per vincere" è il mantra interno condiviso sia dal direttore Alberto Reccolani sia dal tecnico Walter Vangioni. Però la concorrenza sarà agguerritissima con Lucchese e Massese subito accanto alle zebre in prima fila... e poi le varie Zenith Prato, Cenaia, Sestese, Belvedere Grosseto, Castelnuovo Garfagnana e San Giuliano... e anche Fratres Perignano e Sporting Cecina non sono tanto da meno.

Intanto, in attesa dei primi impegni ufficiali della stagione (antipasti di Coppa il 31 agosto e il 7 settembre, prima del via del campionato il 14 settembre), il Viareggio domenica si è allenato con partitella al Viola Park contro la Fiorentina. E Vangioni ha provato l’esterno Ivani come mezzala nel suo 4-3-3. Domani sera nuovo bel test a Seravezza.

E domani apre anche la campagna abbonamenti delle zebre "Solo insieme siamo Viareggio". Questi i prezzi per lo stadio dei Pini (inaugurato sabato 6 settembre?): intero gradinata 100 €, tribuna laterale 150, tribuna centrale 220. Ingresso gratis per under 14 e persone con disabilità pari o superiore al 50% (l’accompagnatore avrà lo sconto del 50%); sconto del 50% per donne ed under 18. Per farlo recarsi in segreteria al Marco Polo dal lunedì al venerdì (ore 16-19).