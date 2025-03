Zebre, dimissioni "choc". L’addio amaro di Amoroso

cuoiopelli

1

viareggio

1

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Hanxhari, Porcellini, Covino, Vannuzzi, Mancino, Pinna, Ferraro, Campo. (Pannocchia, Bocini, Maglio, Tassi, Turini, Mancini, Rocco). All. D’Addario.

VIAREGGIO: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Nannetti, C. Belluomini, Remedi, Morelli, Bibaj, Ferrarese. (Manfredi, Morandini, Bertola, Bertacca, Marcellusi, T. Belluomini, Baracchini, Sapienza, Ortolini). All. Amoroso.

Arbitro: Margherita Calvani di Prato (assistenti Di Spigno di Livorno e Noah di Prato).

Reti: 26’ Bibaj (V), 89’ Mancini (C).

Note: espulso Ricci (V).

SANTA CROCE SULL’ARNO – Buio pesto in casa Viareggio, con la squadra incapace di vincere anche contro un’avversaria già retrocessa matematicamente da una settimana. Al termine della sconcertante prestazione al “Masini“ il tecnico Christian Amoroso (in foto), che era subentrato ad inizio novembre al posto dell’esonerato Stefano Santini (l’artefice delle tre promozioni di fila coi 3 campionati vinti di Seconda categoria, Prima e Promozione), ha dato le dimissioni lasciando la società che aveva puntato su di lui anche per la prossima stagione facendogli un contratto biennale.

Ieri i bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo con il solito Gersi Bibaj (interrompendo così, sebbene su palla inattiva, un digiuno realizzativo che durava da 421 minuti) ma si sono poi fatti raggiungere nel finale dai conciari, complice anche l’inferiorità numerica per l’espulsione di Tommaso Ricci (che dunque salterà il sentitissimo derby con la Massese di domenica prossima al Marco Polo). Una sola vittoria (in 10 gare) nel 2025 per le zebre, da tempo ormai fuori dalla lotta playoff... e anzi ora nella condizione di doversi guardare le spalle per non rischiare di ritrovarsi risucchiati nei playout. La squadra è in crisi, avendo fatto solo 2 punti (e un gol) nelle ultime 5 partite.

Il direttore Alberto Reccolani ha commentato così le dimissioni di Amoroso: "È stato un fulmine a ciel sereno. Non cel’aspettavamo. Però è stato uomo. Si è preso le sue responsabilità Noi ora ci prenderemo le nostre. Non esiste fare una prestazione del genere". Viene data quasi per impossibile la richiamata di Santini al capezzale della squadra. Assai più probabile una soluzione interna (Bonini? Fiale? Fommei?) con un traghettatore per queste ultime 4 giornate.