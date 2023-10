Zebre e Pietrasanta in casa

Match casalinghi per Viareggio e Pietrasanta che affrontano l’8ª giornata del girone A di Promozione Toscana... sapendo poi che mercoledì torneranno in campo nel turno infrasettimanale con le zebre impegnate sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano (che ha appena cambiato guida tecnica: Lorenzo Governi ha preso il posto in panchina dell’esonerato Giovanni Bugli) e i blues di scena a Larciano.

Qui Viareggio. Oggi alle 14.30 sul sintetico del Marco Polo Sports Center arriva la Larcianese di Maurizio Cerasa che è una delle altre “favorite“ del torneo. Dirigerà Fabio Marino di Pisa, coi guardalinee Giulia Cipriani e Karim Saoud di Firenze. Nella Larcianese mancherà lo squalificato Ndiaye. In casa bianconera la brutta notizia è che il 2005 Tomei ha fatto altri esami che hanno evidenziato lo "strappo" sul quadricipite femorale e dunque dovrà stare fuori a lungo, come pure il 2004 Nelli. Si è fatto male poi Stefano Marinai (problemi coi tendini... e in settimana non si è mai allenato) che oggi sarà eventualmente utilizzabile solo a partita in corso. La febbre molto alta ha poi messo fuori causa il 2004 Sapienza. Dunque oggi Stefano Santini dovrà nuovamente fare di necessità virtù, inventandosi qualcosa. Dovrebbe rivedersi dal primo minuto Dario Benedetti come terzino sinistro. E al centro della difesa tornerà titolare Benedini, al posto di Monopoli. Sta recuperando Pizza (che però non è pronto) mentre ci vorranno ancora una decina di giorni per avere Ceciarini. Sul mercato la società sta lavorando per prendere un 2003.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Belluomini, 5 Benedini, 6 Bertacca, 3 D. Benedetti; 10 Fazzini, 8 Minichino, 4 M. Santini (2005); 11 Chicchiarelli; 9 Brega, 7 L. Danesi (2003).

Qui Pietrasanta. Per puntare alla parte sinistra della classifica i biancocelesti devono cominciare a vincere con continuità. Oggi alle 14.30 sul sintetico del “Pedonese“ quella col Settimello è una partita assolutamente da vincere per quanto "da non prendere affatto sottogamba" come sottolinea l’allenatore Massimiliano Bucci, il quale per oggi in difesa per squalifiche sarà ancora senza Genovali (assenza questa che sta pesando tantissimo anche a livello di personalità) e senza Laucci. Un po’ acciaccati ma recuperabili Bondielli in mediana e Pinelli in attacco. La terna designata è col fischietto livornese Edoardo Bo, coadiuvato dagli assistenti di linea pisani Rony Rodes Mbouna Temfack e Flavio Freschi.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Szabo, 6 Da Prato, 5 Togneri, 3 L. Pardini; 7 Sessa (2006), 4 Ghelardoni, 8 F. Bonuccelli (2003, Lorieri 2004); 10 Vettori; 9 Mengali, 11 Falorni.