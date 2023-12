Zebre, vetta confermata. Testa allo scontro diretto

La seconda domenica di dicembre in Promozione ha ancora “strizzato l’occhio“ al Viareggio mentre ha “voltato le spalle“ al Pietrasanta. Da una parte ci sono le zebre che consolidano il loro meritato bel primato, pur sempre inseguite dalle antagoniste Cerretese (contro cui ci sarà lo scontro diretto nel turno da recuperare prima di Natale), San Piero a Sieve e Pontremolese. Dall’altra ecco i blues ormai fuori dal discorso primo posto e che al massimo possono rientrare nella lotta playoff (obiettivo di inizio stagione)... ma per farlo occorre darsi una svegliata dopo la sconfitta a Castelnuovo.

Qui Viareggio. Si gode i “tre tenori“ Brega-Ceciarini-Chicchiarelli l’ambiente bianconero che, con i gol dei suoi attaccanti ed una solidità difensiva ritrovata anche senza il pilastro Bertacca (grazie all’innesto di spessore di Manolo Benassi), veleggia sempre da primo della classe. Il tecnico Stefano Santini (nella foto in alto a sinistra) commenta così il blitz 3-1 a Montemurlo contro il Viaccia: "Nel primo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, creando occasioni anche se poi i gol li abbiamo fatti solo nella parte finale della frazione. Nel secondo round è calato qualcuno dei giocatori che ultimamente aveva giocato meno e sta recuperando la forma. Ci siamo un po’ abbassati ma sempre restando in pieno controllo. Contro questo battagliero Viaccia hanno faticato in tanti. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, meritando. La strada è ancora lunga... ma stiamo crescendo".

Qui Pietrasanta. A fare il punto della situazione in casa biancoceleste è il direttore sportivo Simone Baldacci, che anzitutto blinda la posizione dell’allenatore Massimiliano Bucci (nella foto in alto a destra) scongiurando un “traballio“ della sua panchina con queste parole: "Il mister per ora non rischia niente, anzi. La squadra veniva da sei risultati utili di fila con prestazioni molto positive, con tre vittorie e tre pareggi venendo sempre ripresi a tempo scaduto. La sconfitta in Garfagnana è stata brutta, con una prova scialba. Resta il fatto però che questa squadra deve crescere perché ha buttato via troppi punti importanti per strada. Nei momenti decisivi non riusciamo a fare quel “saltino“ di qualità. Ora per il nostro destino saranno decisive le prossime due gare in casa, da vincere, prima della sosta".