Zenith asfalta la Massese. Un trionfo con cinque gol

Massese

0

Zenith Prato

5

MASSESE: Paci, Bennati, Marchini, Del Pecchia, Brizzi, Bertonelli, Sidibe, Fortunati, Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp.: Pierucci, Berti, Andrei, Bonini L., Lazzini, Catola, Cherubini, Dutilh, Baracchini. All.: Del Nero.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Bagni, Kouassi, Cela, Mari, Ciravegna, Saccenti, Castiello, Chiaramonti, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mariani, Braccesi, Falteri, Macchi, Casini, Gonfiantini, Moretti, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Lachi di Siena

Marcatori: 12’, 48’ e 67’ Ciravegna, 50’ Rosi, 57’ Chiaramonti.

Una super Zenith Prato fa pelo e contropelo a domicilio alla Massese, imponendosi con uno straripante 5-0 e rilanciando la sua corsa nelle zone alte della classifica del girone A di Eccellenza, ora dall’alto della seconda posizione (a pari merito con il Camaiore) a quota 41 punti. Partono subito forte gli ospiti con due tentativi di Ciravegna, il primo fuori di un niente, il secondo allontanato da un difensore di casa sulla linea di porta. Al 12’, però, proprio Ciravegna apre le marcature con un bel colpo di testa. E’ lui il mattatore del match, che prima dell’intervallo regala anche il 2-0 alla Zenith Prato anticipando difensore e portiere sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale e mandando le due squadre al riposo con i bluamaranto avanti di due gol. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia. In avvio la Zenith Prato trova anche il 3-0 con un bel tiro di Rosi dal limite dell’area, dopo una precisa spizzata di Chiaramonti. Al 51’ prova a reagire la Massese con una conclusione di Buffa, ma Brunelli è attento. Al 57’ Chiaramonti, ben servito da Kouassi, con un diagonale chirurgico cala il poker bluamaranto e mette definitivamente al sicuro il risultato. Al 67’ c’è ancora tempo per vedere il tris personale di Ciravegna che intercetta un lancio lungo, rientra e fulmina ancora una volta il povero Paci, mandando i titoli di coda sul match e rilanciando i suoi nella corsa play off.

L.M.