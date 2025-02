Zenith corsara, colpaccio in casa Progresso

Castel Maggiore (Bologna), 23 febbraio 2025 – Grande vittoria per la Zenith di Settesoldi che, grazie ad un fulmineo uno-due arrivato a metà del primo tempo e firmato Falteri-Longo, passa 2-0 sul campo della diretta rivale per la salvezza Progresso e porta a casa tre punti che fanno ben sperare in vista del finale di stagione.

E’ vero che, in casa Zenith, pende il ricorso del Cittadella Vis Modena che rischia di costare caro a livello di penalizzazione, resta il fatto che, per l’ennesima volta, la Zenith ha dimostrato di voler pensare solo e esclusivamente alle questioni di campo. La classifica ‘vera’ recita attualemente undicesimo posto a quota 29 punti e, nonostante la sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout, se il campionato finisse oggi (e sempre al netto del ‘famoso’ ricorso), la band di Settesoldi sarebbe salva.

Ma venendo alla cronaca del match, nei primi minuti di gioco le due squadre danno vita a bei duelli a centrocampo, ma, al 19’, il team di Settesoldi riesce a trovare il gol del vantaggio: Falteri si rende protagonista di una pregevole azione personale e, dopo aver fatto il vuoto sulla destra ed aver saltato Stellacci, lascia partire un diagonale mancino che non lascia scampo all’estremo difensore locale. Il Progresso accusa il colpo e, due giri di orologio più tardi, la formazione ospite riesce a trovare addirittura il raddoppio: sugli sviluppi dell’ennesima azione sulla destra, la sfera giunge sui piedi di Longo che, da autentico rapace d’area, gonfia la rete alle spalle di Cheli.

Progresso 0 Zenith Prato 2

PROGRESSO: Cheli, Finessi (35’ st Pizzirani), Ben Saed, Maltoni, Bellisi (1’ st Dandini), Corzani (21’ st Pinelli), Mele, Matta, Ferraresi, Sansò (8’ st Scalini), Stellacci (8’ st Montesi). A disp. Roccia, Cestaro, Mascanzoni, Castagnini. All. Marchini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Kouassi (45’ st Cecchi), Cela, Longo (42’ st Toci), Rosi, Perugi, Fiaschi, Saccenti, Niastri (17’ st Moussaid), Falteri (32’ st Mertiri). A disp. Landini, Fiore, Asproni, Cellai. All. Settesoldi.

Arbitro: Skura di Jesi.

Reti: 19’ pt Falteri, 21’ pt Longo.

Note: espulso al 48’ st Maltoni. Ammoniti: Matta, Dandini, Cela, Brunelli, Saccenti, Perugi.