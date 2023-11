Zenith, domenica da leoni. Tre sberle alla capolista

Fratres Perignano

0

Zenith Prato

3

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Porcellini, Bernardini, Petri, Mancini, Martinelli, Baggiani, Rosi, Zefi, Sciapi. All.: Cristiani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Gonfiantini, Castiello, Bagni, Kouassi, Cela, Braccesi, Mari, Chiaramonti, Lunghi, Rosi A. All. Settesoldi.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 54’ Chiaramonti, 70’ e 86’ Kouassi.

Note: 55’ espulso Bernardini, 59’ espulso Rosi.

Grande impresa della Zenith Prato, che si impone con un rotondo 3-0 sul campo della capolista Fratres Perignano e ritrova il sorriso nel girone A di Eccellenza, salendo a quota 12 punti. Parte con il piglio giusto la formazione allenata da Simone Settesoldi, che si rende subito pericolsa con un bel tiro da fuori di Kouassi (foto). Al 10’ ci prova anche Rosi, lanciato in profondità, ma calcia troppo centralmente fra le braccia di Colucci da buona posizione. Al 41’ Chiaramonti di testa non trova la porta e appena prima dell’intervallo si ripete, stavolta di piede in diagonale, ma trova l’estremo difensore avversario sulla sua strada. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa è proprio Chiaramonti a portare in vantaggio i pratesi sfruttando un bel cross di Castiello sul secondo palo al 54’.

Poco dopo Bernardini rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica e qualche minuto dopo anche Rosi viene espulso nelle fila del Fratres Perignano per un fallo sul portiere Brunelli. Sono gli episodi che spianano la strada alla Zenith, che continua ad attaccare per chiudere la partita. Dopo i tentativi a vuoto di Lunghi e Braccesi ci pensa Kouassi a saltare tre uomini e ad infilare in porta il 2-0. Al 75’ d’orgoglio il Fratres Perignano guadagna un calcio di rigore per un tocco di mano di Lunghi, ma Sciapi si fa ipnotizzare da Brunelli, che intercetta il penalty. Nel finale, poi, ancora Kouassi, al termine di un’azione rocambolesca, firma il definitivo 3-0 in favore della formazione pratese.

