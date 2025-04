Zenith e Prato non si fanno male: il derby termina 0-0

Prato, 6 aprile 2025 – Il secondo derby della storia fra Zenith e Prato si conclude sullo 0-0. Azizi nel finale si divora il rigore che avrebbe regalato il successo ai suoi. Nel primo tempo da segnalare la traversa di Falteri e la parata di Gariti su Kouassi. Gariti che si rende protagonista anche in avvio di ripresa negando a Falteri il vantaggio. Capitolo spettatori: la Curva Ferrovia resta deserta per tutto il match in seguito alla decisione degli ultras del Prato di restare fuori dal Lungobisenzio in segno di protesta nei confronti del presidente Stefano Commini. Esposto uno striscione: «In caso di mancata cessione, questa è un'opzione».

La cronaca

La prima conclusione del match è di Girgi, il cui sinistro al volo non inquadra il bersaglio grosso. Stesso esito per la zuccata di Iuliano sul cross di Limberti, in occasione del quale Brunelli rischia grosso uscendo a vuoto. La Zenith sembra passiva, ma al 12' va ad un passo dal vantaggio: Falteri supera un avversario e dal limite dell'area lascia partire un sinistro che si stampa sulla traversa.

Al 18' invece servono i guantoni di Gariti per negare il vantaggio agli amaranto: Falteri è di nuovo protagonista, stavolta con un filtrante per Kouassi, il cui destro viene respinto dall'estremo difensore avversario. La risposta dei biancazzurri sta in una mischia pericolosa davanti a Brunelli e soprattutto in un colpo di testa di Girgi, su cross di Remedi, out di un soffio. Dall'altra parte è Cellai a provarci, ma la mira non lo assiste. Falteri è l'uomo in più e al 31' un suo traversone mette in difficoltà la retroguardia ospite, non trovando tuttavia alcuna deviazione. L'ultimo sussulto della prima frazione è rappresentato da una punizione di Cecchi bloccata da Gariti. In avvio di ripresa, subito un pericolo per il Prato, con il tentativo di prima di Nistri che sorvola la traversa.

I ragazzi di mister Settesoldi si esaltano e sullo splendido spunto di Falteri è necessaria la parata, tutt'altro che banale, di Gariti. Il numero 21 manda poi sul fondo non di molto una punizione. Punizione insidiosa anche quella calciata sull'altro fronte da Mazza, con Pereira che non riesce a colpire con decisione nell'area piccola. Entrambi gli allenatori fanno ricorso alle proprie panchine: nella Zenith vanno dentro Longo, Toci, Moussaid e Rosi, mentre Mariotti inserisce Scarafoni, Azizi, Magazzù, Cozzari e Barbuti. Le emozioni scarseggiano in questa fase di match, ma all'improvviso il Prato alza i giri del motore e al 42' guadagna rigore: Brunelli pasticcia sul destro di Di Stefano e sulla respinta Cela stende Barbuti, venendo espulso per somma di ammonizione. Sul dischetto si presenta Azizi, che spedisce la sfera in Curva, graziando gli avversari. Dopo cinque minuti di recupero la stracittadina termina a reti inviolate.

Il tabellino

Zenith Prato - Prato 0-0

Zenith (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi (dal 28' st Toci), Cela, Pupeschi, Perugi; Saccenti, Nistri (dal 28' st Moussaid), Cecchi; Kouassi (dal 37' st Rosi); Cellai (dal 24' st. Longo), Falteri (dal 45' st Tempestini). A disposizione Landini, Casini, Messini, Mertiri. All. Settesoldi.

Prato (3-4-1-2): Gariti; Videtta, Conson, Diana; Limberti (dal 18' st. Scarafoni), Remedi (dal 29' st Azizi), Mazza (dal 18' st Magazzù), Girgi; Di Stefano; Iuliano (dal 29' st Cozzari), Pereira (dal 29' st Barbuti). A disposizione Fantoni, Rossi, Giusti, Innocenti. All. Mariotti.

Arbitro: Marco Burattini di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Elsino di Ostia Lido e Alessandro Ceci di Frosinone.

Note: Circa 400 spettatori. Ammoniti Videtta, Iuliano, Pereira, Perugi, Girgi. Espulso Cela. Rigore sbagliato da Azizi al 45' st. Recupero 1' pt, 5' st.