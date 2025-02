Zenith, poche emozioni ma conta il punto

Zenith Prato 0 Sammaurese 0

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli, Fiaschi, Tempestini, Pupeschi, Messini (60’ Perugi); Toccafondi (70’ Cela), Saccenti, Nistri; Toci (60’ Moussaid); Longo (76’ Falteri), Cellai (87’ Mertiri). All. Settesoldi.

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer, Masini, Morri, Scanagatta, Benconcini (69’ Nisi); Maltoni, Manucci, Forte (69’ Ferrani); Bonaldi (76’ Mavanga), Merlonghi (80’ Gallo), Papa (80’ Gningue). All. Protti.

Arbitro: Abu Ruqa di Roma 2.

Pareggio a reti inviolate nello scontro diretto salvezza fra Zenith Prato e Sammaurese. Partita che ha offerto davvero poco dal punto di vista tecnico e di emozioni al Lungobisenzio e risultato sostanzialmente giusto per quel che si è visto dalle tribune. Con questo pareggio, ad ogni modo, la formazione di casa sale a quota 23 punti nel girone D di serie D rimanendo invischiata nella lotta per evitare i play out, ma con un buon margine di sicurezza sulle ultime due posizioni. Primo tempo abbastanza contratto da parte di entrambe le formazioni.

Ne viene fuori una partita combattuta un po’ in ogni zona del campo, col gioco molto frammentato, ma con pochi sussulti per gli spettatori presenti. Il forte vento e il terreno abbastanza pesante contribuiscono a non alimentare lo spettacolo. Da segnalare soltanto qualche ammonizione da una parte e dall’altra e anche un tiro che sibila a lato non di molto di Forte. Sempre la Sammaurese nel finale di frazione va molto vicina al gol con un colpo di testa di Papa sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale che Brunelli va a togliere dall’incrocio dei pali con una mano. Il primo tempo si chiude quindi con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa parte meglio la formazione ospite, che inizia a fare pressione sulla retroguardia di casa e con Forte manca una buona occasione per provare a far male a Brunelli. Mister Settesoldi prova a correre ai ripari e inserisce forze fresche in campo e la Zenith si rinvigorisce e guadagna pericolosità e consistenza nella metà campo della Sammaurese. Sugli sviluppi di un calcio di punizione al 64’ Saccenti calcia di prima intenzione ma non trova la porta da ottima posizione. La partita rimane comunque molto equilibrata e le difese sembrano prevalere sui reparti offensivi. A latitare sono soprattutto le emozioni con i due portieri che concludono quasi da spettatori non paganti il match, malgrado i vari cambi operati dai due allenatori. Nei minuti finali, anzi, compreso i cinque di recupero, le due squadre, soprattutto i padroni di casa, sembrano accontentarsi del pareggio, che guardando alla classifica e alle varie assenze in casa Zenith Prato può effettivamente essere considerato un buon risultato.