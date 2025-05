Zenith Prato penalizzata di 15 punti: ricorso in arrivo e match posticipati

Il caso della Zenith Prato, penalizzata di 15 punti per aver fatto giocare per 15 gare il giocatore Tempestini (il cui tesseramento non è stato giudicato regolare), costringe la Lega a posticipare cinque match, dal momento che il ricorso della società toscana verrà discusso martedì prossimo.

Slittano a domenica 11 maggio Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino, Tau Altopascio-Pistoiese e Zenith Prato-Piacenza. In coda alla classifica, due i verdetti sicuri: Fiorenzuola e United Riccione in Eccellenza, la Zenith in caso di conferma del -15.

Nel caso dovesse vincere il ricorso, la Zenith con una vittoria sul Piacenza (già salvo) si toglierebbe dagli impicci, avendo una migliore differenza reti negli scontri diretti con il Sasso Marconi. A quel punto rischierebbero in tante, con il Progresso che battendo il Ravenna sarebbe salvo.

In caso di retrocessione diretta della Zenith (e dunque -15 confermato) un playout sarebbe sicuro con la Sammaurese in trasferta contro una tra Corticella e San Marino.