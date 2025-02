Zenith-Sammaurese. "Concentrazione. E non fare regali»

Sfida che potrebbe risultare decisiva per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 i ragazzi allenati da Simone Settesoldi torneranno al Lungobisenzio per ospitare la Sammaurese, nella sfida valida come quinta giornata di ritorno del girone D di serie D. Guardando la classifica quello odierno è a tutti gli effetti un importante scontro diretto salvezza per il sodalizio di via del Purgatorio. La Sammaurese è penultima con 15 punti, ma ha lavorato bene nel mercato di riparazione per risollevarsi, ha cambiato allenatore e ha inserito alcuni nuovi elementi importanti in rosa.

I risultati per il momento sono alterni, ma comunque non si tratta di una squadra che si è già arresa a tornare in Eccellenza e che, anzi, in questo momento rappresenta un avversario da prendere con le molle. Dalla sua la Zenith Prato, che invece naviga a quota 22 punti, ad un passo dalle zone tranquille di classifica, avrà la tranquillità di potersi ‘accontentare’ anche di un pareggio, per mantenere invariato il divario e continuare a mettere fieno in cascina verso la permanenza in categoria. "Inizia un periodo di partite che saranno fondamentali per il nostro cammino stagionale. La Sammaurese è un avversario che non va sottovalutato. Una partita dove credo vincerà chi sbaglierà meno e concederà meno all’avversario – commenta Simone Settesoldi, allenatore della formazione pratese -. Affronteremo una squadra che sa giocare a calcio e che ha alcuni buoni elementi nel reparto offensivo e a centrocampo, oltre a due centrali di difesa solidi e affidabili. Ai ragazzi ho chiesto di usare la testa, cercando di azzerare gli errori e i regali. Vincere sarebbe una grande iniezione di fiducia, ma in base a come andrà la gara dobbiamo mantenere freddezza e intelligenza in campo, perché prima di tutto per noi conta non perdere".

La Zenith Prato dovrà però fare i conti con alcuni problemini di organico e qualche assenza importante. Non saranno sicuramente della partita gli infortunati centrocampisti Cecchi e Rosi e lo squalificato Kouassi. Qualche problemino fisico anche per altri elementi della rosa, soprattutto in difesa, ma dovrebbero essere tutti convocati per questo scontro diretto. Nel 4-3-1-2 pratese, dunque, Brunelli difenderà ancora una volta i pali. In difesa al centro potrebbe vedersi la coppia Tempestini-Pupeschi, con Cela pronto a subentrare, mentre a sinistra si rivedrà dal primo minuto Messini e a destra dovrebbe agire Fiaschi. In mediana Saccenti assieme a Nistri e Toccafondi, con uno fra Moussaid, Asprone e Toci ad agire da trequartista dietro alle due punte, che dovrebbero essere Cellai e Longo (Falteri e Mertiri pronti a subentrare a partita in corso).