Zenith, serve concretezza. Ma Settesoldi è fiducioso

"Archiviamo in fretta la coppa. Ora c’è da pensare al campionato e a partire con il piede giusto". Quasi telegrafico Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il secondo ko consecutivo e la conseguente esclusione per mano della Real Cerretese. Non tutto è però da buttare nel doppio confronto e, in particolare, nel match di ritorno di domenica, terminato comunque 2-0 in favore della squadra ospite al ‘Puskas’ di Signa. "Siamo partiti davvero bene, creando almeno 3-4 situazioni limpide e mettendo praticamente un uomo davanti al portiere, ma non siamo mai riusciti a concretizzare. La squadra mi è piaciuta nella gestione di palla, ma di certo dobbiamo migliorare in quanto a freddezza e cattiveria sottoporta – insiste il tecnico amaranto -. La Real Cerretese si è confermata squadra molto cinica, al contrario di noi, con giocatori capaci di massimizzare le poche occasioni create e molto più smaliziati in molte circostanze. Abbiamo concesso molto poco, ma quel poco è bastato per prendere due gol, che peraltro potevano forse essere evitati. Continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma qualche correttivo va apportato per evitare problemi alla partenza del campionato". C’è poi da considerare il dato che riguarda le assenze pesanti in casa Zenith Prato, anche se Settesoldi non vuole cercare alibi: "Sicuramente l’assenza di un uomo che riempie l’area come Del Pela e le indisponibilità di Tempestini e Cela nel reparto difensivo non ci hanno aiutato. Ancora in campo la miglior Zenith, a livello di elementi disponibili nella rosa, probabilmente non si è mai vista in gare ufficiali, ma questo non significa niente – conclude l’allenatore della prima squadra di via del Purgatorio -. Anche a livello difensivo possiamo essere più attenti e deteminati. In generale molti dei ragazzi non sono ancora al top delle loro possibilità e ci sta ad inizio stagione, in ogni reparto. Ci aspetta un girone lungo, difficile e con tante partite da giocare, quindi servirà il contributo di tutti".

Leonardo Montaleni