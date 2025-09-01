Zola, buona la prima. Il Corticella va ko

Si è aperto con una grandissima sorpresa il campionato di Eccellenza, girone B. La Spal – ora denominata Ars Et Labor Ferrara ed assoluta favorita per la vittoria finale – è stata infatti sconfitta 2-1, tra le mura amiche, dalla neo-promossa Fratta Terme.

Purtroppo le nostre due bolognesi principali candidate a insidiare il trono ferrarese non sono riuscite ad approfittare di questo passo falso della ‘regina’: il Mezzolara di Nicola Zecchi ha impattato 1-1 in rimonta, a domicilio, contro la Sampierana (gol casalingo di Molossi) mentre il Castenaso di Fabio Rizzo è uscito, con lo stesso punteggio del team budriese, dall’attesissimo derby bolognese andato in scena sul campo dell’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci: al vantaggio locale firmato da Carboni ha risposto, due giri di orologio più tardi, Barbieri.

L’altra bolognese che milita in questo raggruppamento – ovvero il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli – ha pareggiato 1-1 (Fini) in quel di Solarolo.

Per quanto riguarda il girone A, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ha espugnato di misura (gol di D’Errico) il campo del Real Formigine mentre il Corticella di Michel Cavina è stato sconfitto 1-0 in casa del Fiorenzuola.