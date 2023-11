"Zola Predosa inizia la sua corsa ai Quarti di Coppa Italia di Eccellenza"

Prende il via oggi la terza fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Eccellenza. Per questi quarti di finale, le otto squadre ancora in corsa sono state suddivise in due macroaree: due partite (Macroarea 2) si giocheranno oggi mentre le altre due (Macroarea 1) andranno in scena mercoledì prossimo. L’unica bolognese ‘superstite’ è lo Zola Predosa di Nicola Zecchi (nella foto) che, dopo essersi aggiudicato il quadrangolare valevole come prima fase, ha superato il Granamica agli Ottavi.

Stasera, alle 20,30, il team zolese farà visita ai ravennati del Massa Lombarda. In caso di parità al 90’ si procederà direttamente ai calci di rigore e, chi vincerà, se la vedrà in semifinale con la vincente di Futball Cava Ronco-Gambettola.

Nella Macroarea 1, che come detto scenderà in campo mercoledì prossimo, le partite in programma sono Cittadella Vis Modena-Montecchio e Terre di Castelli-Correggese.

Nicola Baldini