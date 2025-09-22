Zuccata vincente di Ba, festa Larcianese . Colpo esterno sul campo del Fucecchio

FUCECCHIO

0

LARCIANESE

1

FUCECCHIO Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (61’ Melani), Geniotal (91’ Pieri), Fiorini (61’ Gjoni), Badalassi (46’ Cristodaro, 84’ Lamberta), Princiotta. A disp. Rocchi, Berhoxha, Modena, Usai.

All. Menichetti

LARCIANESE Della Pina, Porciani (63’ Iannello), Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni (79’ Niccolai), Rosselli, Ba. A disp. Xillo, Fiore, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Ndiaye, Cardelli. All. Cerasa

ARBITRO Gjini di Vicenza

MARCATORE 74’ Ba

FUCECCHIO

Colpaccio della Larcianese, che con una ‘zuccata’ di Ba ad un quarto d’ora dalla fine espugna il Corsini e centra la prima vittoria in campionato dopo l’amaro pari interno della prima giornata. L’inizio di partita, complice anche il grande caldo, non è così entusiasmante. Le squadre si studiano, badano soprattutto a non scoprirsi e i ritmi non sono forsennati. Ne esce fuori così una partita sostanzialmente equilibrata, ma decisamente poco spettacolare e la naturale conseguenza e che le due compagini tornino negli spogliatoi sul risultato di zero a zero con cui avevano cominciato la gara. Nei primi quarantacinque minuti i due portieri sono infatti rimasti inoperosi.

In avvio di ripresa decisamente migliore invece il rientro in campo del Fucecchio, che prova a prendere in mano le redini del gioco. La Larcianese soffre un po’ la vigoria dei padroni di casa e, infatti, in due occasioni rischia grosso, ma il Fucecchio non riesce a concretizzare due nitide occasioni da rete. Prima Fiorini e poi Geniotal non inquadrano infatti da buona posizione lo specchio della porta. Così, passato lo spavento, la squadra dell’ex Cerasa (in panchina l’altro ex Falconi), torna a guadagnare campo e al 74’ trova il gol partita: la difesa del Fucecchio lascia colpevolmente solo nel cuore dell’area di rigore Ba e il numero undici biancoviola ringrazia e deposita in rete di testa alle spalle di Del Bino. Proprio l’estremo difensore locale sale in poi in cattedra nei restanti minuti compiendo almeno un paio di importanti interventi che tengono aperta la partita. Nonostante il generoso forcing finale del Fucecchio, però, la Larcianese tiene bene e porta a casa tre importantissimi punti. Con questo successo, infatti, capitan Porciani e compagni salgono a quota 4 in testa alla classifica insieme a Belvedere, Sporting Cecina, Real Forte Querceta e Lucchese.

Simone Cioni