Campobasso-Gubbio 2-0. Prima sconfitta in campionato dei rossoblù, espulso Baroncelli

Campobasso, 23 settembre 2025 – Arriva lontano dal «Barbetti» la prima sconfitta in campionato del Gubbio targato Di Carlo. In una partita bloccata e sulla quale hanno pesato gli episodi e la stanchezza del turno infrasettimanale, i rossoblù risultano lenti in attacco e in pressing; il rosso a inizio secondo tempo taglia le gambe agli umbri, che hanno il merito di non arrendersi fino all'ultimo.

La partita è da subito aperta. Dopo 3’ il Gubbio reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Papini in area, ma Recchia non ravvisa l’irregolarità neanche dopo l’FVS. Ma questo sussulto fa capire che la gara si deciderà sui cross. Al 19° Leonetti crossa per Bifulco che con il destro manda largo, sul ribaltamento risponde il Gubbio con Rosaia che su servizio di Zallu non angola la conclusione di testa. A trovare la deviazione giusta è invece Leonetti, che sul cross di Cristallo prolungato da Padula incrocia di testa con la palla che bacia il palo e finisce in rete. I rossoblù sono prevedibili in zona offensiva e Di Carlo cerca di cambiare le carte in tavola spostando Djankpata sulla trequarti, ma il primo tempo scivola via senza ulteriori chance.

Nella ripresa il Gubbio non cambia registro e al 54’ la gara prende una piega storta: sul rinvio corto di Bruscagin Di Livio anticipa Baroncelli che lo stende. Già ammonito, il centrale in prestito dalla Fiorentina lascia i suoi in dieci. Di Carlo si sbilancia con i cambi e i suoi ci provano con i piazzati di Carraro, che all’86° cerca La Mantia che impatta ma Tantalocchi respinge, poi ci prova direttamente ma sfiora il palo. Nell’infinito recupero il Gubbio ci prova ma senza risultati, poi al 100’ Fazzi lancia involontariamente Lombari che a tu per tu con Kaprikas non sbaglia e chiude il match. C’è subito la chance per riscattarsi, perché sabato alle 17:30 si giocherà sul campo della Vis Pesaro.

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Papini, Celesia, Martina (st 32’ Pierno); Bifulco (st 12’ Gala), Cerretelli, Gargiulo (st 1’ Serra); Di Livio, Padula (st 32’ Magnaghi), Leonetti (st 43’ Lombari). All. Zauri A disp. Rizzo, Muzi, Lanza, Nocerino, Parisi, Ravaglioli.

GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Di Bitonto (st 30’ Podda), Bruscagin, Baroncelli; Zallu, Rosaia, Carraro, Djankpata (st 24’ Spina), Tentardini (st 30’ Fazzi); Minta (st 24’ La Mantia), Tommasini (st 39’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Signorini, Saber, Conti, Niang.

ARBITRO: Recchia di Brindisi (Capriuolo-Ciannarella)

MARCATORI: pt 28’ Leonetti, st 55’ Lombari

NOTE: corner 2-4; ammoniti: Baroncelli, Gargiulo, Tentardini, Bruscagin, Gala, Di Livio, Pierno, La Mantia; espulso Baroncelli al 9’ st per doppia ammonizione; recupero: pt 2’; st 13’.