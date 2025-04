Ciclismo, ancora un successo del Team Solution Tech in Cina

Montecatini Terme, 10 aprile 2025 - Continua ad offrire soddisfazioni la trasferta nell’isola cinese di Hainan al Team Solution Tech-Vini Fantini. Dopo il successo del serbo Dusan Rajovic nella seconda tappa, altra affermazione, la prima da professionista, per l’ucraino Kyrylo Tsarenko che nonostante sia stato colto da crampi nel finale di corsa ha saputo domare gli avversari. Il giovane atleta della formazione di matrice toscana adottata dalla città di Montecatini Terme, ha attaccato con decisione a una ventina di chilometri dal traguardo, in una tappa velocissima e con un caldo opprimente.

“Ho approfittato dell’occasione che si è presentata - ha detto il vincitore – per sferrare l’attacco e debbo ringraziare anche i compagni di squadra per il successo ottenuto che è il primo da professionista”. Una vittoria doppia in quanto Tsarenko ha conquistato anche il primo posto nella classifica generale del Tour of Hainan, difendendo brillantemente la maglia anche nella frazione successiva grazie anche ai compagni di squadra. Ricordiamo che Kyrylo Tsarenko gareggia da alcuni anni in Toscana, essendo cresciuto nelle file della formazione dilettanti fiorentina Hopplà Petroli Firenze dalla quale poi ha spiccato il volo per il passaggio nei professionisti. Naturalmente gioia nel clan del Team Solution Tech-Vini Fantini per questi successi nell’isola cinese.