12ª edizione del Trofeo alla Memoria di Mario Arcolini: ciclismo amatoriale in festa

Sabato 21 giugno torna l’appuntamento imperdibile con la 12ª edizione del Trofeo alla Memoria di Mario Arcolini, una delle corse ciclistiche amatoriali più attese della stagione. Organizzata dal Velo Sport Casone Euroflex Materassi con la collaborazione della Lega Ciclismo Uisp di Massa, questa manifestazione rappresenta un momento di grande festa e passione per gli appassionati delle due ruote. La giornata prenderà il via alle 13,20 presso la sede Uisp di via Oliveti (camposcuola), con la consueta fase di preparazione, mentre le partenze ufficiali saranno date alle ore 15 e 15,05.

La competizione vedrà impegnati i migliori gruppi sportivi provenienti dalla Toscana e dalle regioni limitrofe, suddivisi nelle categorie Elite, M1, M2, M3 e M4 (le prime a partire). A seguire (ore 15,05) sarà il turno delle categorie femminili M5, M6, M7 e M8 Donne.

I partecipanti si daranno battaglia su un percorso di circa 70 chilometri. Il tracciato, partendo dal palazzetto dello sport di Massa, si snoderà attraverso via Oliveti, via Massa Avenza, via degli Unni, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia, via dell’Industria, via Aurelia Ovest, per poi tornare in via Oliveti (stadio) ripetendo il circuito otto volte. Poi via Massa Avenza, via degli Unni, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia prima di concludersi in via Bordigona, dove sarà posto l’arrivo.

La macchina organizzativa, curata da Adolfo Casotti, garantirà un evento ricco di emozioni e premi. Sponsor tecnici come la Bottega di Adò, la Scurtarola di Pier Paolo Lorieri, Carrefour ed Evam Fonteviva contribuiranno a rendere ancora più prestigiosa questa giornata.

Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni categoria, oltre a trofei e coppe alle prime tre società di ogni categoria, con riconoscimenti speciali come le Coppe Autofficina Cesare Tonazzini, Geometra Enrico Balducci e Ferramenta Sermattei. Un’occasione da non perdere per gli amanti del ciclismo amatoriale, che potranno vivere un’altra giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della memoria di Mario Arcolini.