A Montecosaro sale l’attesa per il Trofeo Santissima Addolorata

Domani la carovana del 28° Trofeo Santissima Addolorata si ritrova alle 9.30 nel centro di Montecosaro, che è anche lo scenario d’arrivo della classica corsa, sul selciato di piazza Trieste, dopo il superamento dell’ultimo muro. La partenza viene data alle 15 in viale della Vittoria. L’edizione è riservata alle speranze della categoria Under 23.

Il circuito cadetto del Cappello d’Oro imbocca l’ultimo lungo rettilineo stagionale congedandosi dalle Marche

La contenuta e severa distanza di 115,500 km è disegnata per lo spettacolo serrato, attraverso i saliscendi del circuito di 16,500 km da percorrere 7 volte, con la deviazione finale in via del Pietrone e via Martiri della Libertà Ungherese. Organizzano i Giovani Allegri capitanati dal già sindaco Cesare Nicola Serafini. Il supporto tecnico è dei Calzaturieri Montegranaro guidati da Giuseppe Viozzi, responsabile della manifestazione. Appuntamento patrocinato dal Comune. Direzione di corsa affidata a Piero Agostinelli, affiancato dai vice Andrea Micheli e Franco Amabili. Collegio di giuria costituito da Jefimova, Marinelli, Borsini, Bartolacci (addetto: Gino Viozzi). Il campione in carica è il pistoiese Lorenzo Boschi (Team Gragnano), nell’albo d’oro figurano i campioni nazionali moldavi Nicolae Tanovitchii e Cristian Raileanu, Juan Pablo Valencia Gonzales, Julio Alberto Perez Cuapio, Francesco Parravano, Filippo Fiorelli. Alla vigilia della "Addolorata", dopo 14 prove, il 34° Cappello d’Oro – Memorial Paolo Piazzini – Memorial Franco Bellucci conferma leader il toscano Tommaso Dati (Biesse - Carrera – Premac), davanti al corregionale Matteo Regnanti (Team Hopplà). Terzo è l’elpidiense Diego Bracalente (della lombarda MBH Bank - Ballan CSB - Colpack, scuderia regina della challenge e capofila del Gran Premio Mille Cappellini).

Umberto Martinelli