A Signa, i funerali di Gianluigi Parenti

Signa,8 marzo 2024 - Si svolgeranno lunedì 11 marzo a Signa dove risiedeva, con inizio della cerimonia alle 14,30 presso la Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo in Piazza Cavour, i funerali di Gianluigi Parenti, 74 anni, direttore sportivo del team ciclistico Etruria Sestese Amore&Vita, morto nel tragico incidente stradale di domenica 3 marzo sulla montagna pistoiese in località Campopiano nei pressi di Cireglio. Come è noto Gianluigi per cause non rese note, andò a sbattere con la propria auto contro il muro di un’abitazione, che ne causò l’immediato decesso. Con lui viaggiava anche l’inseparabile moglie Anna Lemmi, presidentessa della società ciclistica con sede in via Roma a Signa, rimasta illesa.

Una morte quella di Parenti che ha destato profondo dolore in tutto l’ambiente ciclistico, e non solo in quello toscano, in quanto Gianluigi era noto e conosciuto anche in altre regioni. Gentile e genuino, prima di essere direttore sportivo era stato anche ottimo corridore. Ricordiamo infine che la presidentessa Anna Lemmi ha fatto presente che non intende proseguire l’attività ciclistica con la società, da qui l’interessamento di qualche amico di Gianluigi e del Comitato Regionale Toscana di ciclismo per la definizione e sistemazione dei 9 corridori tesserati per la stagione 2024 con il sodalizio signese.