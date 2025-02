A Trodica ciclisti in passerella. Si presenta la rinnovata squadra. Sam - Vitalcare - Dynatek

"Ci rimettiamo in gioco" sorridono i dirigenti coscienti della sfida rilanciata. Il rinvigorito progetto ciclistico ha il nome della triade Sam - Vitalcare – Dynatek, filiazione del Gruppo Vega & Scap. A dettare il ritmo è il tandem dei presidenti Demetrio Iommi e Adriano Pennacchioni, affiancato dai dirigenti Luigi Castagna e Adamo Dignani. A Trodica, battistrada della presentazione, sono i ragazzi di casa, ex ‘scappini’ plurivincitori nelle giovanili: il sangiustese Filippo Dignani e il montecosarese Marco Fermanelli. Con loro, gli under 23 ed élite, che gareggiano anche con i professionisti: espressioni delle scuole ciclistiche del Centro-Nord. Freschissimo reduce dalle sfide ciclocrossistiche è il polivalente Samuele Scappini, pluritricolore ed azzurro, mattatore anche nel ‘Severini’ dell’anconetana Barbara. Christian Danilo Pase è la bandiera dei fedelissimi, a cui la società rinnova la fiducia. Sui pedali ad alimentare le fondate ambizioni su tutti i terreni del Pro Team Vega sono Andrea Nannini, Marco Merola, Samuel Gualtieri, Federico Vettore, Angelo Monister, Luca Collinelli, Sebastiano Minoia, Stefano Baffi, Nicolò Casagrande. E poi c’è l’etiope Negasi Haylu Abreha, bi-campione nazionale, quarto ai Giochi Panafricani. In ammiraglia sono Emilio Mistichelli, Fausto Fabbioni, Biagio Conte, Paolo Ciciani, Vincenzo Giosuè, Mario Austero. Al sestetto dei tecnici sono anche affidate le sorti del vivaio juniores

Sabato il debutto: Firenze – Empoli e lombarda Coppa San Geo (101ª bresciana Milano – Sanremo dei cadetti). A seguire, e in primo piano, memori dell’argento conquistato da Paolo Totò, il professionistico Trofeo Laigueglia.

Umberto Martinelli