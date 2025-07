Ciclismo: il valdarnese Albanese al suo primo Tour de France

Firenze,6 luglio 2025 - Fra gli undici corridori italiani presenti al Tour de France che ha preso il via ieri sabato da Lille (rimasti in dieci purtroppo dopo la caduta di Filippo Ganna nella prima tappa con conseguente ritiro dalla Grande Boucle), anche il valdarnese di Reggello Vincenzo Albanese, nato in Campania ma da sempre considerato toscano di adozione ciclistica, che fa parte della squadra della EF Education EasyPost. Una scelta giusta quello dello staff tecnico e dirigenziale in quanto Albanese è reduce dal convincente successo di tappa ottenuto al Giro di Svizzera pochi giorni prima dell’inizio della corsa francese. Morale alto quello di Vincenzo che affronta per la prima volta in carriera la corsa francease.

“Ho sempre seguito il Tour in TV - afferma Albanese -. Partecipare per la prima volta alla Grande Boucle mi rende davvero felice. È stato un percorso difficile per arrivare fin qui”.

Non è stata facile la tua carriera..

“Negli anni ho avuto qualche battuta d’arresto e ho dovuto allenarmi duramente per tornare più forte di prima. Questa è una delle occasioni più importanti della mia carriera e spero di essere all’altezza”.

Le tappe più favorevoli per te quelle iniziali…

“I primi dieci giorni sono quelli più adatti alle mie caratteristiche. Farò di tutto per aiutare la squadra. Il mio obiettivo è provare a vincere una tappa. Con questa squadra avremo molte opportunità”.

Dopo 4 Giri d’Italia è arrivato il Tour.

“Sicuramente rinfrancato nel morale dopo la vittoria nella seconda tappa del Giro di Svizzera, sto bene e spero di mettermi in luce in qualche frazione adatta ai miei mezzi”.

Diversi i velocisti presenti e lo si è visto nella prima tappa con il successo del danese Jasper Philipsen…

“Compito difficile emergere con tanti giganti delle volate. Magari occorre provare qualche fuga partendo da lontano nelle tappe più adatte alle mie caratteristiche. La nostra squadra ha buone opportunità e quindi la fiducia non manca”.

Al Tour de France è presente anche Simone Velasco, classe 1995, della XDS Astana Team, già campione italiano in linea professionisti. Lui è nato nel bolognese (sua madre Elisa è emiliana), mentre suo padre Gabriele è toscano dell’Isola d’Elba e Simone la carriera ciclistica l’ha iniziata proprio in Toscana.