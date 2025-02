Ciclismo: ufficializzata la squadra allievi della Fosco Bessi Donoratico Vangi

Massa Marittima, 8 febbraio 2025 – In preparazione alla stagione allievi 2025 che in Toscana si aprirà il 23 marzo con la classica Coppa Cei a Monte San Quirico alla periferia di Lucca, ha concluso il suo mini collegiale a Massa Marittima la formazione fiorentina-livornese della Fosco Bessi-Donoratico-Vangi di Calenzano.

Nella stessa località è stata in ritiro anche la squadra juniores del Team Vangi diretta da Matteo Berti, Per gli allievi è stata l’occasione soprattutto per poter stare a contatto con ragazzi più grandi di loro e vedere come il direttore sportivo il massese Berti e il suo staff, preparano la stagione juniores che avrà inizio domenica 2 marzo a Cerbaia di Lamporecchio nella terza edizione del Trofeo Giuliano Baronti. Quattordici gli allievi che compongono la formazione Fosco Bessi-Donoratico-Vangi.

LA SQUADRA: Lorenzo Traversi, Francesco Grandi, Mattia Lombardi, Gabriele Frantoni, Giulio Senesi, Leonardo Palombi, Marcello Barzotti, Tommaso Cappelli, Riccardo Frosini, Gioele Gabrielleschi, Noah Pietralunga, Niccolò Nieri, Filippo Federici, Guido Fontani. Direttori sportivi Cesari e Arvonio.

Antonio Mannori