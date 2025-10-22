Anche Beppe Saronni al Festival del ciclismo lento

E’ Ferrara, patria della bicicletta, che ancora una volta diventa capitale della lentezza con il Festival del Ciclista Lento ideato da Guido Foddis, presentato ieri mattina in Sala Arazzi e che si snoderà tra venerdì e domenica. Un Festival che nasce per celebrare un concetto rivoluzionario in un mondo dominato da cronometri e cardiofrequenzimetri: andare piano. "Volevamo differenziarci da tutti gli altri in un territorio che ha tanti pedalatori e lodando la bici come modo pratico di vivere la città - ha aperto Foddis - realizzando un festival che loda la lentezza e che fa incontrare due mondi opposti: quello della bici agonistica con quello dei pedalatori. Noi celebriamo non chi vince ma il più scarso, il poco performante, la ’schiappa’, prendendo il pedalatore comune e dandogli una casa".

Lentezza alla quale ogni anno riescono a far convertire anche i campioni. "Quest’anno tocca a Giuseppe Saronni - prosegue - e sabato alle 19 alla Casona, racconterà il ciclismo attuale, essendo noto per dire sempre ciò che pensa".

Un Festival che anno dopo anno è anche sempre più inclusivo. "La lentezza è un elemento fondamentale per l’inclusività - spiega Foddis -, quest’anno alla Casona avremo la serata incontro con Marco Pastonesi e Liliana Castellari, campionessa mondiale di ciclismo, atletica e freccette della Nazionale Trapiantati Aned. A questo si aggiunge la presenza del mondo del Parkinson, che saranno con noi anche al sabato per la Pedalata più Lenta del mondo che partirà dal Grisù alle 10".

Morbo che grazie all’attività sportiva e su bici, riesce a rallentare. "Una caratteristica del Parkinson è l’andare lenti e questo Festival è perfetto per noi - ha commentato Guglielmo Piva, presidente Ass. Parkinsoniani e caregivers Ferrara -, con l’attività fisica e la bici adattata a chi ha il morbo, che permette di avere tanto beneficio". E la voce del Comune. "Questo festival è stata un’invenzione strabiliante, una genialata che è stata richiamata anche da altre città italiane - ha detto l’assessore allo sport Francesco Carità - e che pone attenzione oltre all’attrazione turistica e promozione del territorio, anche la condivisione e la socialità con la partecipazione di associazioni come quella del Parkinson. Lavoriamo per continuare a promuovere il Festival e raggiungere la stella della 10ma edizione. E fare sistema sull’inclusività è fondamentale per questa città e premiante. Stiamo cercando anche di creare legami con altre città". Il programma vede dunque venerdì alla Casona alle 20 la serata con Pastonesi e Liliana Castellani, la squadra ferrarese di Parkithlon, che ci racconterà la sfida alla malattia attraverso corsa, nuoto e ciclismo.

Sabato dalle 10 c’è "La pedalata più lenta del mondo: 5 km in 5 ore" in centro storico con tappe di degustazione e la partecipazione di Patrizia Cupo di Aics, la Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati ANED Sport, la rappresentanza del Cuneo Bike Festival, il corpo bandistico Banda Giovanile Città Di Budrio e alle 19 alla Casona, il Galà del Ciclista Lento con Giuseppe Saronni. La domenica infine, dal Grisù alle 9, la Granfondo del Merendone di 45 km, con Beppe Saronni e in rigorosa lentezza.

Laura Guerra