Ancora un trionfo UAE. Del Toro vince in volata

Il nome del messicano Isaac Romero Del Toro una delle punte di spicco dello squadrone UAE Team Emirates XRG era sulla bocca di tutti alla partenza del 47° Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Era il favorito principale e non ha tradito le attese battendo in una volata a tre Christian Scaroni (XDS Astana) e Davide Piganzoli (Polti VisitMalta), coi quali si era avvantaggiato sull’ultima scalata del San Baronto. La gara pistoiese con 159 partenti è stata animata dalla fuga di sei corridori: Stites, Latour, Bakke, Delgado, Dignani e Spreafico, i quali sono arrivati ad avere fino a 5’45" sul gruppo trainato da UAE, XDS Astana e EF Education-EasyPost. Per tanti chilometri tra i battistrada e il gruppo hanno viaggiato anche Vesco e i due toscani Piccini e Nannini raggiunti durante la seconda scalata di Fornello. Gruppo compatto a 40 Km dal traguardo con un tentativo senza esito di Battistella.

Sull’ultima scalata del San Baronto provava Delbove, ma l’attacco decisivo era di Piganzoli e Scaroni, ripresi solamente da Del Toro. Il terzetto resisteva fino al traguardo mentre dietro tra gli inseguitori anche il vincitore del 2024 Hirschi. Piganzoli provava ad anticipare dopo il triangolo dell’ultimo chilometro, ma Del Toro era attento ed andava a cogliere l’ottavo successo in due mesi, il decimo stagionale, per la per la UAE era la 81ª vittoria del 2025. "Non ero sicuro di vincere in volata – ha detto Del Toro – temevo Scaroni, ho cercato di tenere la situazione sotto controllo ed è andata bene. Correrò spesso in Italia in queste ultime settimane di stagione".

Numerosi gli sportivi presenti per la soddisfazione della sindaca di Larciano Lisa Amidei e dell’Unione Ciclistica Larcianese che organizzava la gara e tra i protagonisti segnaliamo anche il toscano Filippo Magli giunto decimo.

Ordine d’arrivo: 1) Isaac Romero Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) km 196,3 in 4h32’47“, media km 43,177; 2) Christian Scaroni (XDS Astana Team); 3) Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) a 6“; 4) Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) a 23“; 5) Alexandre Delettre (Team TotalEnergies); 6) Barre; 7) Hirschi; 8) Kulset; 9) Velasco; 10) Magli.

Antonio Mannori