Andrea Corno trionfa al Memorial Bragalenti per l'Unione Sportiva Biassono

L’Unione Sportiva Biassono archivia la pratica con la vittoria di Andrea Corno al Memorial Bragalenti Nino e Aristide per la categoria allievi a Vescovato in provincia di Cremona. È la seconda affermazione per Corno, anni 16 di Abbiategrasso già in trionfo a Legnano, che impone la sua legge nella volata conclusiva. Così, mentre i suoi compagni di club erano impegnati alla Corsa della Pace nella Repubblica Ceca (16simo Riccardo Longo in classifica generale), Corno sfrecciava vittorioso dopo una gara condotta a una media di 43 chilometri orari. Da segnalare la quinta posizione di Mattia Radice e la decima di Nicholas Ferrone per la Salus Seregno De Rosa. Mentre in casa Biassono si contano anche l’ottavo posto di Andrea Carelli e il nono di Edoardo Sebastian Spada. Gli allievi hanno gareggiato anche a Faloppio nella prima tappa del Giro della Provincia di Como. Successo sfiorato per Cesare Castellani: il corridore del GS Cicli Fiorin si è classificato al secondo posto, quarto Simone Marconi del Velo Club Sovico Pool Cantù e settimo Riccardo La Scala della Giovani Giussanesi.

Dan.Vig.