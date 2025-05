Arezzo ospita la quinta edizione del memorial Occhiolini e Tognalini

AREZZOTutto pronto per la quinta edizione del memorial Paolo Occhiolini e memorial Jacopo Tognalini. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 14 maggio, nel cuore del centro di Arezzo. Già, perchè la gara podistica si disputerà sulla lunghezza di cinque chilometri su un circuito cittadino che sarà interamente chiuso al traffico. Quattro giri da 1.250 metri ciascuno quello che dovranno effettuare i partecipanti. La gara è inserita nel circuito Chimera Run e Tuscany Run 2025. Le iscrizioni sono attualmente ancora aperte e prevedono la partenza in vari momenti delle diverse categorie (16-34 anni, 35-39 anni, 40-44 anni, 45-49 anni, 50-54 anni, 55-59 anni, 60 anni e oltre). Il ritrovo è fissato per le 18.50 in via Guido Monaco 62 presso il negozio Filirun. Da qui alle 20.30 la partenza di tutte le categorie femminili e di quelle maschili dai 50 anni e oltre. Alle 21.10 invece la partenza delle categorie maschili dai 16 ai 49 anni.

Il percorso come detto si snoderà da via Giuido Monaco verso piazza Guido Monaco, quindi il rettilineo di Via Roma e Via Crispi, da qui verso via Guadagnoli e il passaggio in Via Niccolò Aretino, Via Spinello e di nuovo in Via Guido Monaco. Saranno premiate i primi cinque di ogni categoria (maschile e femminile) oltre alle prime tre società per numero di partecipanti, prevista anche una medaglia finisher riservata ai primi 300 iscritti.