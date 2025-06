A.S. Aurora: Nuovo Presidente e Programma 2025 con Firenze-Viareggio e Novità Ecologiche

Dopo la morte del suo storico presidente Giampaolo Ristori, l’A.S. Aurora di Piazza Torquato Tasso nel quartiere di San Frediano si è data una nuova struttura con il neopresidente Massimo Sandrelli, predisponendo il programma 2025 per garantire la continuità di una tradizione prestigiosa come l’organizzazione della Firenze-Viareggio. Altro compito primario quello di stimolare e radunare la memoria storica della società fiorentina, magari insieme a quelle di altre realtà cittadine. Con l’occasione presentato il nuovo direttivo che oltre al presidente Massimo Sandrelli, comprende Piero Bianchi, Gabriele Sandrelli, Stefano Natali, Fabrizio Biasiolo, Daniele Grazi e Andrea Giordani. Cecilia Del Re e Daniele Grazi hanno presentato le attività 2025 a iniziare dalla storica Firenze-Viareggio giunta alla 78 edizione. Due le novità organizzative 2025. La prima riguarda l’organizzazione di una pedalata ecologica "Ride Pitti" il 18 giugno tra i comuni di Firenze, Fiesole e Vaglia. La pedalata si inserisce nell’ambito dell’evento "Becycle" di Pitti Immagine che si svolgerà alla Stazione Leopolda a Firenze dal 17 al 20 giugno. La seconda riguarda la riproposizione di una manifestazione di atletica che negli anni ’70-’80 aveva già fatto parte delle attività della A.S. Aurora. Si tratta di una staffetta podistica a settembre a Firenze, nella zona San Frediano-Oltrarno con partenza e arrivo in piazza Tasso.

Antonio Mannori