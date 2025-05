Aspettando il Giro: Montale celebra il ciclismo con Paolo Belli e giovani talenti

In una splendida mattinata di sole si è svolto a Montale l’evento pensato per i giovanissimi ’Aspettando il Giro’, dedicato alla prima volta del passaggio della corsa rosa nella sua lunga storia da Montale. È stata anche la prima volta di Paolo Belli che ha assistito alla vittoria del nipote (i due in foto) e che domani sarà alla partenza della tappa del Giro/E da Sassuolo che si concluderà a Castelnuovo Monti prima dell’arrivo dei girini che hanno però scalato la celebre salita di S.Pellegrino in Alpe.

La gara montalese è stata resa possibile per l’impegno del Team Ali Dorate , dell’amministrazione comunale presente con l’assessore Stefano Solignani e della federciclismo modenese presieduta da Enzo Varini e l’organizzazione tecnica della Ciclistica Maranello.

Questi i podi dei ciclisti modenesi categoria per categoria.G1M: 1° Cristian Budeanu (Iaccobike)-3° Lorenzo Mogavero (Sozzigalli);G1F: 1^ Giulia Mogavero (Sozzigalli);G2M: 2° Mattia Comentale (Sozzigalli)-3°Antonio Mogavero;G2F: 1^ Maria Beatrice Stefanelli (Maranello);G3M:1° Luca Mai (Novese)-2° Alvar Samuel Costi (Spezzano-Castelvetro)- 3° Evan Solmi(Maranello);G4M: 1° Damir Chvan (Pol,S,Marinese) - 2° Francesco Michelini (Maranello)-3° Matteo Marchii (S,Marinese);G4F: 1^ Stefania Ilaria Scienteie(Novese)- 2^ Claudia Barbolini(Maranello);G5M: 1° Mattia Flavio Richeldi (Maranello)-2° Alessandro Russo (Sozzigalli)-3° Diego Lugari (Maranello);G6M: 1° Tommaso Pugliese (Novese)-3° Francesco Melotti (Maranello);G6F:1^ Aurora Petrucci (Sozzigalli),A S.Matteo della Decima migliore dei modenesi è giunto 14° Alessio Bonfiglioli (Cicl,Maranello)

Elio Giusti