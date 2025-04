Asprevie – Anghiari Gravel Roads: scopri la Valtiberina in bici gravel ed E-Bike

Si chiama "Asprevie – Anghiari Gravel Roads" il nuovo appuntamento ciclistico ideato appunto nella località della Valtiberina in programma domenica 4 maggio. È riservato a bici "gravel", in grado cioè di percorrere asfalto e ghiaia, ma anche a mountain bike a pedalata assistita (E-Bike) nel percorso medio. La manifestazione, che si aggiunge alla ciclostorica "L’Intrepida" e che vede sempre in prima linea il Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike, è stata presentata nei giorni scorsi a Villa Gennaioli di Anghiari e permetterà ai tanti appassionati di scoprire la Valtiberina pedalando su strade e luoghi di grande fascino al confine fra Toscana e Umbria. Due i percorsi previsti: il medio di 75 chilometri, con dislivello in salita di 1500 metri e 2 punti di ristoro e il lungo di 118, con dislivello in salita di 2600 metri e 4 punti di ristoro. Partenza unica alle ore 8 dal palazzetto dello sport di Anghiari. Sul percorso lungo sono previste tre salite cronometrate, per cui i partecipanti saranno invogliati a spingere al massimo per dimostrarsi il migliore (o la migliore) sul tratto relativo. Chi farà segnare il riscontro cronometrico più basso (tramite piattaforme a larga diffusione, tipo ad esempio Strava) si aggiudicherà la relativa maglia realizzata in collaborazione con Pissei: giglio blu sulla salita di Felcino Reverse (2370 metri), giglio oro sulle Quattro Vie (3400 metri) e giglio rosso sulla salita della Fossa (660 metri). Previste le maglie sia per uomini che per donne.

Claudio Roselli