Ciclismo: si corre a Bagnolo il Campionato Toscano juniores

Montemurlo, 23 maggio 2025 - Non è la prima volta nella sua storia che conta già 54 edizioni, che la Coppa Sportivi di Bagnolo assegna il titolo toscano juniores. Domenica pomeriggio la gara organizzata dal Cycling Team Seanese Corse e dal Comitato Sportivi di Bagnolo capitanato da Riccardo Corsi, sarà valida per l’assegnazione del titolo che spetta a un atleta che ha residenza in Toscana anche se gareggia per una squadra di un’altra regione.

Campione uscente l’aretino Riccardo Del Cucina che vinse il titolo nel 2024 a Monsummano Terme e che cercherà di conservarlo su di un tracciato di 125 km con 11 giri pianeggianti di km 7,600 nella zona industriale di Bagnolo, Montemurlo e Oste, cui faranno seguito 5 giri di km 8,300 con la micidiale impennata della Rocca di Montemurlo.

Il ritrovo presso il Circolo G. Gelli in via Montalese a Bagnolo, partenza ed arrivo in via Labriola nei pressi della piazzetta dove è posto il monumento che ricorda il grande campione pratese del ciclismo Aldo Bini che abitava nella zona. Il via previsto, alle ore 14 l’arrivo attorno alle ore 17.

ISCRITTI: Alla 55^ Coppa Sportivi di Bagnolo patrocinata dall’assessorato allo sport del comune di Montemurlo e valida per i Memorial Martino Martini, Ivo Innocenti e Beppe Regina, sono iscritti 112 corridori di venti società delle quali 10 extraregionali e le nove toscane Team Vangi, Team Franco Ballerini, Pol. Monsummanese, Team Pieri, Mobilieri Ponsacco, Stabbia Casano, Mastromarco Nibali, Itala 1907, Club Appenninico 1907, CPS Races Valdarno. Quanto agli atleti presenti i favori del pronostico per la conquista del titolo toscano vanno a Gaggioli, al campione uscente Del Cucina, Ferruzzi, Pavi Degl’Innocenti, Cianti, Farsetti, Luci, al corridore di casa Menici recente vincitore nella Marche, Ballerini, Mazzarello e qualche altro. Tra i favoriti della corsa non toscani, il forte marchigiano Giacomo Sgherri del Team Vangi e Sciarra del Team Cesaro Ballerini.