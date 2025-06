Barbieri, l’estate in sella. Si parte dal Tour of Britain

Riprende domani con il Tour of Britain la lunga stagione di Rachele Barbieri. "È ora di attaccare il numero alla schiena dopo una lunga e doverosa sosta della Parigi-Roubaix – ci ha detto la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni (il borgo più iridato del nostro appennino modenese, se si considera anche il titolo mondiale conquistato da Luca Toni nel 2006, ndr) –. Dopo un inizio di stagione al caldo dell’Australia e poi negli Emirati Arabi, con la caduta a Dubai e la campagna del Nord, avevo fatto una prima sosta e sarò a disposizione della Kool, velocista designata dal team, e poi pronta a subentrargli nel caso ci sia l’occasione. Saranno quattro tappe dal profilo altimetrico abbordabile con il via domani dalla foresta di Dalby e conclusione domenica prossima a Glasgow. Sarò poi al via della gara internazionale di Copenaghen il 21 e, nel mese di giugno, gareggerò con la maglia della Polizia di Stato al campionato italiano che si svolgerà a Boario Terme. A luglio poi mi aspettano il Tour di Baloase e il Tour de France", ha spiegato, raccontando il programma della sua estate in sella.

Un programma piuttosto impegnativo, quello di Rachele, mentre sulla sua scia, a Serramazzoni, dal vivaio del vulcanico Mantovi si sono messe in luce due ragazzine che hanno conquistato successi e piazzamenti di rilievo.

Infatti l’allieva Anna Mucciarini dopo il bel successo dello scorso anno in terra toscana, ha conquistato quest’anno il tricolore a squadre a cronometro nel giorno della Liberazione a Roma e poi dopo una serie di piazzamenti per la sua mancanza di spunto della velocità ha conquistato una bella vittoria a Cesano Maderno. Sofia Cabri sempre di Serramazzoni tra le juniores ha colto una bella serie di piazzamenti e al campionato regionale a cronometro a Cotignola ha conquistato l’argento di categoria superata da un’altra modenese Alessia Orsi che ha conquistato il titolo regionale.

Elio Giusti