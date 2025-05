Ciclismo, il campione Paolo Bettini illustra la GeoGravel Tuscany

Pomarance (Pisa), 21 maggio 2025 – In arrivo la GeoGravel Tuscany – Le Strade Grigie, che ha tra i suoi testimonial il grande campione Paolo Bettini, il quale ricorda quello che è il programma della manifestazione dal 30 maggio al 1° giugno. La nuova edizione di GeoGravel Tuscany – Le Strade Grigie propone un fine settimana ricco di pedalate e spettacolo.

L’inizio venerdì 30 maggio con l’apertura del GeoVillage alle ore 17: un punto di riferimento per iscrizioni, informazioni e ritiro delle GeoBag. La serata proseguirà con una cena collettiva al Piazzone, dove si potrà gustare street food tradizionale toscano. A partire dalle 21,30, spazio alla musica dal vivo con le esibizioni di Sofia Bardotti, Gualtiero e Roby DJ e il ritmo ska-rock steady-beat dei Maghi di Ox.

Sabato 31 maggio, alle 10,30, è in programma una social ride guidata dall’ex campionessa livornese Silvia Parietti. Nel pomeriggio, alle 14, riapre il GeoVillage e si inaugura anche lo spazio dedicato ai più piccoli con la prova abilità del Meeting Regionale Giovanissimi.

“Sono molto contento – afferma Bettini - che quest’anno abbiamo potuto introdurre un’attività dedicata anche ai bambini. È importante che si divertano, prima di tutto, e imparino a sognare in grande. Alle 15,30 prenderanno il via gli atleti impegnati nel percorso Ultra, la sfida più estrema dell’evento. La giornata si concluderà ancora una volta al Piazzone, con cena a base di grigliata e street food, seguita da un DJ set che vedrà protagonisti Ricky Le Roy, Mario Più e Alex Devil”. Si entra nel vivo dell’evento domenica 1° giugno con la partenza, dalle 7 alle 10, dei percorsi Corto, Medio e Lungo. Tutti i partecipanti si ritroveranno poi a mezzogiorno per il tradizionale Pasta Party. Il weekend si concluderà con il Meeting Regionale Giovanissimi su strada e MTB, in programma alle ore 14.

“Non vediamo l’ora di accogliere i gravel lovers a Pomarance” ha concluso Bettini. “Sono orgoglioso che GeoGravel Tuscany - Le Strade Grigie si confermi come un evento pensato per tutti: atleti, appassionati, famiglie e curiosi, con un’offerta che va ben oltre la bici e valorizza un territorio unico nel suo genere. Qui, tra paesaggi lunari, tradizione e sostenibilità, ci divertiremo parecchio”.

Si ricorda che le iscrizioni alla GeoGravel Tuscany - Le Strade Grigie sono aperte e si può scegliere tra quattro percorsi mozzafiato. Fino al 30 maggio il costo di iscrizione è di 35 euro mentre dal 31 maggio invece sarà di 40 euro.