Bianchi e Azzetti al Mugello. Sono pronte per l’Europa

Sullo splendido tracciato del circuito del Mugello, mentre in pista sfrecciavano le moto del campionato tedesco, si è svolta la 5a edizione del Città di Firenze internazionale di ciclocross. Nella mattinata hanno gareggiato i master con le piazze d’onore dei gialloblù Stefano Nicoletti e Giulia Ballestri ed i piazzamenti di Luigi Ghiaroni(4°)Davide Montanari(5°) e Remo Bardelli(6°) tutti dello Spilla Team Spilamberto, mentre nelle categorie giovanili è giunto 8° Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello).

Nel pomeriggio sono state le categorie internazionali a contendersi il successo con il Team dell’Ale Colnago protagonista senza però centrare il successo assoluto. Tra le juniores è stata la figlia d’arte Giorgia Pellizzotti a precedere una coriacea Elisa Bianchi e la sempre positiva Nicole Azzetti; entrambe hanno dimostrato di meritare la maglia azzurra per i prossimi Europei in Belgio. Ha concluso al 5° posto Sara Peruta a completare i risultati di squadra del team del presidente Stefano Belloi.

Tra le donne elite successo di Lucia Bramati che ha preceduto la tricolore Carlotta Borello e la portacolori della compagine modenese Rebecca Gariboldi che si è ben difesa su di un percorso decisamente impegnativo per le sue caratteristiche, precedendo la campionessa albanese Neila Kabetay. Nella Race Men successo dell’azzurro Filippo Fontana che ha preceduto il tricolore Gioele Bertolini (Ale Colnago Modena). Il Team modenese diretto da Milena Cavani cercherà subito la rivincita oggi nell’affollatissima gara nazionale di oggi a Casalecchio di Reno su di un percorso più congegnale per Bertolini e Gariboldi.

Ottimo debutto del neo esordiente Pelanek della S.C.S,Felice sul Panaro che è salito sul secondo gradino del podio nella gara di Mazzano (Brescia).

Elio Giusti