Bianchi e Azzetti azzurre. Convocate agli Europei

La stagione del ciclocross dopo il primo mese attività assegnerà le prime maglie ai campionati europei che si svolgeranno dal 5 al 10 novembre a Middekerke (Belgio) e per il team modenese Ale Colnago Modena vestiranno la maglia azzurra due juniores Elisa Bianchi e Nicole Azzetti sempre sul podio in tutte le gare disputate. Ovvia la soddisfazione del presidente Stefano Belloi e della diesse Milena Cavani.

Nel primo weekend di novembre sono previsti ben tre appuntamenti per il fuoristrada: oggi all’interno del circuito del Mugello dopo le Ferrari della scorsa settimana saranno le bici protagoniste con il 5° Trofeo Città di Firenze internazionale per elite, under 23 e juniores mentre all’interno del circuito di Misano Adriatico non saranno le moto ma i master che si contenderanno le maglie di campione regionale delle varie categorie. Oltre alle due juniores azzurre gareggeranno nel Città di Firenze per i colori del team modenese Ale Colnago il tricolore elite Gioele Bertolini e la vice campionessa italiana Rebecca Gariboldi con ambizioni di vittoria. Domani poi saranno oltre 500 i protagonisti sull ‘impianto del Bike Park di Casalecchio di Reno dove saranno impegnati dalle ore 9 i master per le rivincite del giorno precedente a Misano seguiranno poi gli esordienti e gli allievi maschili e femminili.

Dopo una breve pausa entreranno in scena le categorie internazionali juniores con i modenesi Samuele Boschetti e Marcello Pelloni rispettivamente primo e secondo domenica scorsa a Spilamberto che cercheranno gloria contro i migliori italiani. Avvincente sarà sicuramente la lotta per la vittoria per le donne juniores con Azzetti e Bianchi per scalzare la figlia d’arte Giorgia Pellizotti dominatrice di questo avvio di stagione. La giornata epica bolognese si concluderà con le gare women e maschile rispettivamente con Gariboldi e Bertolini a caccia del primo successo stagionale.

Elio Giusti