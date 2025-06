Bike Night Emilia-Romagna: pedalata notturna da Ferrara al mare per promuovere il cicloturismo

Una notte in bici dal centro di Ferrara fino al mare. Attesa per l’undicesima edizione della ‘Bike Night Emilia-Romagna’, che si terrà sabato partenza a mezzanotte da piazza Trento Trieste, per percorrere i 100km fino al lido di Volano. Un evento promosso e organizzato da Witoor in collaborazione con Confagricoltura Ferrara, Uisp comitato di Ferrara, Fiab Ferrara, associazione Anffas ed altre associazioni del territorio.

"La Bike Night riesce a promuovere la mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore Carità – dimostrando il potenziale del percorso cicloturistico Destra Po e la vocazione sempre più cicloturistica e sportiva della città di Ferrara. Un appuntamento importante per Ferrara e la sua offerta di eventi, che raduna in città ogni anno quasi mille presenze da tutta Italia, pronte a vivere un’esperienza notturna incredibile da raccontare, tra le più suggestive di quelle che partono dalla nostra città". Sarà poi possibile iscriversi online fino a oggi e sul posto al gazebo Witoor sabato dalle 20 per le nuove registrazioni e il ritiro del pacco-iscrizione per gli iscritti. Al momento sono oltre 600 gli iscritti. "Arrivati all’undicesima edizione – aggiunge Dovigo– possiamo riconoscere come Bike Night abbia saputo proporre un modo nuovo, autentico e passionale di andare in bici. Per noi la bici è uno strumento democratico e sociale: tutti possono viaggiare in bici, a qualsiasi ora. Abbiamo dato valore al territorio ferrarese e alla Destra Po". Confermato il percorso da Ferrara al mare. Si parte a mezzanotte costeggiando le Mura, per poi dirigersi verso la ciclovia Destra Po. Previsti tre ristori a Ro insieme ai volontari Uisp Ferrara e della Pro Loco di Serravalle, a Serravalle alla Fabbrica dell’Acqua con i volontari del gruppo sportivo Anffas Ferrara, e a Santa Giustina all’Osteria del Delta Torre Abate. Il tutto passando anche per il centro di Mesola e il suo caratteristico Castello. L’arrivo è previsto alle prime luci dell’alba sul mare, precisamente al bagno Ristoro al lido di Volano.

Mario Tosatti