Bronzo per le ragazze di Cesano Maderno ai Campionati Italiani a cronometro

Ottima prestazione delle ragazze di Cesano Maderno che vanno a medaglia ai Campionati Italiani a cronometro a squadre per donne allieve che si sono disputati a Roma sul circuito delle Terme di Caracalla. C’è la medaglia di bronzo per il quartetto composto da Vivienne Cassata, Emma Colombo, Letizia Parini e Carlotta Ronchi che chiudono in terza posizione. Un bel risultato per la Società Ciclistica Cesano Maderno diretta da Guido Roncolato che concede 34 secondi di ritardo alle neo campionesse d’Italia le bresciane della Flandreslove F.Magni che hanno coperto i 15 chilometri del tracciato in 23 minuti e sette secondi contro i 23’41’’ delle brianzole. Si fermano invece ai piedi del podio le portacolori del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso: Isabel Di Sciuva, Anna Caccia, Elisabetta Ricciardi e Antea Luisa Boldini si piazzano al quarto posto accusando un gap di 45’’. Le cesanesi, da oggi e fino a domenica saranno impegnato nella tre giorni cremonese “Dal Serio al Po“ a Gussola e Crema. Dan.Vig.