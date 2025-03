Caccia aperta in bici alle Strade Bianche con Arzuffi e Tonetti

Torna il fascino delle Strade Bianche. Domani, sulle strade del Senese, in Toscana, andrà in scena la classica degli sterrati per la categoria donne elite alla quale parteciperanno la seregnese Alice Maria Arzuffi e la besanese Cristina Tonetti (foto) entrambe della formazione iberica della Laboral Kutxa Fundacion Euskadi. Dopo l’esordio negli Emirati Arabi (Uae Tour), le due professioniste brianzole tornano in gruppo per disputare una corsa di altissimo livello agonistico e dal tracciato impegnativo. Al via delle Strade Bianche ci sarà il meglio del panorama femminile mondiale in rappresentanza di tutte le squadre World Tour. In gara pure la formazione monzese della BePink Imatra Bongioanni che schiererà Vittoria Grassi, Irene Cagnazzo, Andrea Casagranda, Carmela Cipriani, Elisa Valtulini e la slovacca Nora Jencusova. Grande incertezza per quanto riguarda la lotta per la vittoria finale. Tra le favorite Longo Borghini, Reusser, Vollering, Pieterse, Trinca Colonel, Ferrand Prevot, Van Der Breggen e Kata Blanka Vas.

Dan.Vig.