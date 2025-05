Campionato italiano a Castiglione della Pescaia. ’Interautostradali’. Tre giorni di sfide

I ciclisti delle autostrade italiane si sono sfidati in Maremma. Un’ottantina di atleti appartenenti ai gruppi sportivi in rappresentanza delle società concessionarie delle autostrade italiane hanno dato vita alla quarantaquattresima edizione dei Campionati Interautostradali di ciclismo, con sede di riferimento a Castiglione della Pescaia. Il campionato è entrato nel vivo della sua essenza sportiva, con la prima prova, la cronometro a squadre: un percorso di dieci chilometri, con salita, discesa e una parte vallonata, che si è rivelato molto selettivo. A vincere la rappresentativa di Autostrade per l’Italia, che ha conquistato i primi due posti del podio, seguita da quella di Autostrada del Brennero. Poi la gara in linea, su un circuito di 30 chilometri da ripetere due volte. Un tracciato molto veloce e vallonato, ma selettivo, reso più tecnico dal forte vento che ha comunque tenuto lontano il maltempo. Ha vinto Lanfranco Mori (nella foto), di Autostrade per l’Italia, a conclusione di un efficacie gioco di squadra. Nel terzo giorno di gara la prova più selettiva e decisiva per molte categorie è stata ancora una volta la crono individuale, in parte di pura salita. Il podio della crono individuale è stato conquistato interamente dagli atleti di Autostrade per l’Italia: a vincere Leonardo Lo Bue, seguito da Ettore Barbetti, più staccato Flavio Terzoni. Il vincitore della quarantaquattresima edizione degli Interautostradali di ciclismo, per la parte stradale, è Leonardo Lo Bue, di Autostrade per l’Italia, con un podio tutto della stessa società: al secondo posto Flavio Terzoni e al terzo Ettore Barbetti. La prova di mountain bike cross country si è svolta su un percorso di 7,5 chilometri da ripetere due volte, sulle alture di Castiglione della Pescaia, molto tecnico e spettacolare e apprezzato dai ciclisti, realizzato con la preziosa collaborazione di Bagnoli Bike di Castiglione Della Pescaia. A staccare tutti con decisione Leonardo Lo Bue, di Autostrade per l’Italia, seguito da Marcello Tonelli di Autocamionale della Cisa, quindi Francesco Ossi, di Autostrade per l’Italia.